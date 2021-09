Efter flere afsløringer af »voldsomme forhold« på bosteder i Aarhus ønsker EL-profil bedre orientering af byrådet.

Viggo Jonasen, der sidder i Aarhus Byråd for Enhedslisten, har tidligere kritiseret, at Aarhus Kommune ikke selv fandt og fiksede de problemer på bosteder, som B.T. Aarhus tidligere på måneden kunne afsløre.

Nu ønsker han mere åbenhed og orientering fra forvaltningens side blandt andet efter B.T. Aarhus afsløringer og en række andre skandalesager på Aarhus Kommunes institutioner.

»Byrådet har det overordnede ansvar for de ydelser, vi leverer til borgerne. Men hvis vi ikke ved, hvad der sker, hvordan kan vi så have ansvaret,« siger han.

I et forslag til byrådet ønsker han, at byrådet i fremtiden bliver orienteret, hvis tilsynsmyndigheder udtaler kritik af væsentlige forhold i aarhusianske institutioner.

»Der er ikke nogen systematik i, hvornår vi bliver orienteret om påbud eller kritik fra tilsynsmyndighederne af forvaltningen. Det skal der være. Når den er galt med et bosted for eksempel, så skal vi orienteres.«

»Vi skal orienteres om påbud eller kritik af kommunen fra tilsynsmyndigheder, inden vi læser det i avisen,« siger han.

Viggo Jonasen ønsker, at det også var sket i sagen om forholdene på Kongsgården.

Han foreslår derfor, at orientering af byrådet sker uden unødig forsinkelse og gennem en meddelelse og et link til tilsynsmyndighedernes afgørelse.

Det gælder både Arbejdstilsynet, Socialtilsynet, Styrelsen for Patientsikkerhed og andre tilsynsmyndigheder. Ifølge ham vil det give en »demokratisk oprustning«, hvis byrådet bliver orienteret i fremtiden.

»Det er vigtigt, at vi bliver orienteret systematisk. Det vil give en højere bevidsthed om, at byrådet altså er kvalitetsansvarlige. Det vil mindske et problem ved, at der nogle gange kan være langt mellem byråd og de ansatte i forvaltningen.«

»Derudover er det jo nærliggende, at vi også får at vide, hvordan forvaltningen reagerer på et påbud eller kritik. Så kan vi vurdere om deres tilgang er tilstrækkelig, eller om byrådet skal tage en beslutning om problemet,« siger han.

Enhedslistens forslag vil blive behandlet på byrådsmødet onsdag den 29. september.