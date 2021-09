Odense Universitetshospital har intet overblik over, hvor mange ekstra vagter, man pålægger hospitalets sygeplejersker.

Flere sygeplejersker fra samme afdeling har ellers fortalt til B.T., at de er presset til det yderste. Deres hverdag består af mange pålagte vagter med få timers varsel og vagtplaner med store huller i. Ofte har de vagter, hvor de for eksempel ikke kan nå at spise.

Det er et problem, som ledelsen på OUH er bekendt med, men som de ikke kender omfanget af.

»Vi fører ikke protokol over, hvor mange vagter vi pålægger sygeplejerskerne. Vi har ikke et system til det,« siger Mathilde Schmidt-Petersen, der er sygeplejefaglig direktør på OUH.

B.T. har i sidste uge søgt aktindsigt i antallet af pålagte vagter. Det vil sige vagter, hvor sygeplejerskerne bliver tvunget til at møde op, selvom de ellers har fri fra arbejde.

Svaret retur fra universitetshospitalet er imidlertid, at man ikke kan trække de oplysninger, simpelthen fordi de oplysninger ikke findes.

Alligevel forklarer Mathilde Schmidt-Petersen, at det er en reel problemstilling, at sygeplejersker pålægges mange vagter, og at det bliver drøftet og set på med stor alvor af ledelsen.

Hvordan kan man som ledelse drøfte en problemstilling, som man intet overblik har over? Kræver det ikke data for at vide, om der reelt er tale om et problem?

»Det er ikke, fordi vi ikke har overblikket over problemet. Vi baserer det bare på noget andet end antallet af pålagte vagter,« forklarer den sygeplejefaglige direktør og fortsætter:

»Den enkelte leder har overblikket over sin egen afdeling, og det er gennem dialogen med lederne, at vi danner os overblikket over problemstillingen.«

I den forbindelse erkender Mathilde Schmidt-Petersen, at antallet af pålagte vagter er højere nu, end det tidligere har været. Det præcise antal pålagte vagter kender hospitalsledelsen dog ikke.

Hvordan kan man sige, at antallet af pålagte vagter er højere nu end tidligere, når man ikke har tallene?

»Det baserer sig på tilliden til vores medarbejdere, der fortæller, at de er nødsaget til at pålægge flere vagter nu sammenlignet med tidligere.«

Men hvis man ved, at det er en reel problemstilling, burde man så ikke have en interesse i at begynde at føre protokol over antallet af pålagte vagter, så man fik en fornemmelse af problemets størrelse?

»Som det ser ud lige nu, så føler vi ikke et behov for et overblik over de reelle tal, da vi har mange andre måder at anskue problemet på,« siger Mathilde Schmidt-Petersen, der understreger, at det vigtigste lige nu ikke er data, men at finde en løsning for fremtiden.

»Vi har et fælles ønske om, at vi i fremtiden ikke har behovet for at skulle pålægge sygeplejerskerne vagter, og derfor sætter vi også ind på området sammen med lederne og de ansatte for at finde en fælles løsning,« siger hun.

Medarbejderne og ledelsen er derfor i denne uge inviteret til et møde, hvor problemstillingen skal drøftes.

B.T. har desuden bedt OUH oplyse på hvilke afdelinger, man i øjeblikket mangler sygeplejersker. Også her er svaret tilbage, at der ingen steder i hospitalets system ligger data eller dokumenter, som kan give et samlet overblik over antallet af ubesatte stillinger på OUH.