Folketingets Ombudsmand går hårdt til Vurderingsstyrelsen i et nyt brev med 22 spørgsmål.

Han kræver blandt andet at få udleveret interne dokumenter vedrørende de skæve ejendomsvurderinger, der i september blev sendt til tusindvis af boligejere.

Og også Skatteministeriet indblandes nu i Ombudsmandens undersøgelse af de skæve ejendomsvurderinger og bedes gennemse styrelsens materiale og komme med eventuelle bemærkninger.

Det fremgår af det nye brev fra Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger, til Vurderingsstyrelsen.

Ombudsmanden iværksatte i forrige måned en undersøgelse af de foreløbige ejendomsvurderinger for 2022. Det skete efter klager fra boligejere og flere historier i medierne om ejendomsvurderinger, der rammer helt skævt.

Ombudsmanden bad i den forbindelse Vurderingsstyrelsen om en redegørelse, og han sendte en række konkrete spørgsmål til styrelsen.

Den 13. oktober svarede Vurderingsstyrelsen ved at sende en 12 sider lang redegørelse, men Ombudsmanden er ikke tilfreds, og han har derfor netop sendt en ny byge af spørgsmål om, hvordan det gik så galt.

Han er blandt andet interesseret i at afdække, om styrelsen kendte til fejlene på forhånd og gjorde nok for at rette op på dem inden offentliggørelsen af de foreløbige ejendomsvurderinger for 2022.

Steg 27.507 procent

Efter at de foreløbige 2022-vurderinger blev offentliggjort i september, er en række fejl blevet afdækket af både B.T. og flere andre medier:

For eksempel har Vurderingsstyrelsen konsekvent lagt op til en alt for høj beskatning af tusindvis af grunde, som styrelsen har antaget kunnet udstykkes, selvom det ikke er tilfældet.

B.T. har blandt andet beskrevet en sommerhusgrund, der fejlagtigt steg med intet mindre end 27.507 procent i værdi i den nye foreløbige 2022-vurdering.

Derudover har Vurderingsstyrelsen også lagt op til en for høj beskatning af visse nyopførte huse på grund af fejl i det nye it-system, som ellers har kostet omkring fire milliarder kroner og taget ti år at udvikle.

Folketingets Ombudsmanden forstår ikke, hvorfor fejlene ikke blev rettet, før Vurderingsstyrelsen offentliggjorte de nye ejendomsvurderinger.

I brevet skriver han:

»Jeg beder således Vurderingsstyrelsen om at forklare baggrunden for, at sådanne forhold ikke blev afdækket i forbindelse med udviklingen og tests af it-løsningen, men først på baggrund af de mange klager og medieomtaler efter offentliggørelsen af de foreløbige udmeldinger.«

Og han spørger også ind til, i hvor høj grad Vurderingsstyrelsen allerede kendte til fejlene i de nye ejendomsvurderinger, inden de blev offentliggjort:

»Jeg beder Vurderingsstyrelsen om at oplyse, om det ved offentliggørelsen af de foreløbige 2022-vurderinger var Vurderingsstyrelsens opfattelse, at de anvendte modelberegninger på alle relevante punkter var tilstrækkeligt udviklede,« skriver Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger.

Han slutter brevet af med at kræve at få udleveret interne dokumenter – blandt andet »interne evalueringer af offentliggørelsen af de foreløbige vurderinger«.

Hele brevet fra Folketingets Ombudsmand til Vurderingsstyrelsen kan læses HER.

