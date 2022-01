Nu kan du komme til at eje ikoniske Aalborg-steder som Spritfabrikkerne, Fjordbyen og Aalborgtårnet.

Ok, måske ikke i virkeligheden, men i hvert fald i det nye spil 'Slaget om Aalborg', der er blevet udsolgt på rekordtid.

Spillet tager kærligt pis på aalborgenserne og den kultur, alle aalborgensere kan nikke genkendende til.

Spillet er et Matador-lignende spil, hvor du kan trække kort som 'Du sparer alle konsonanterne væk og tager din nordjyske dialekt til et nyt dovent niveau. Du sparer tid. Slå igen med terningen' eller 'Du har taget lidt krudt med til Tall Ships Race for at vise, du også kan noget med fyrværkeri. Betal én Vejgaard-dollar for en hundeproppistol'.

Det er Jonny Hefty, der pryder spillets 'Vejgaard-dollar', eller bare 50-kroner, som det hedder på godt gammeldags dansk. Foto: Foto: Sune Frandsen Vis mere Det er Jonny Hefty, der pryder spillets 'Vejgaard-dollar', eller bare 50-kroner, som det hedder på godt gammeldags dansk. Foto: Foto: Sune Frandsen

Og det helt særlige aalborgensiske udtryk 'Vejgaard-dollaren', som på godt dansk betyder halvtreds kroner, har fået en snert af kendisfaktor over sig.

Det er i hvert fald byens urbane borgmester Jonny Hefty, der pryder 50'eren – eller Vejgaard-dollaren, om man vil – i spillet.

»Det handler egentlig om, at han måtte kende Aalborg som sin egen baglomme. Han har været meget omkring i Aalborg og oplevet så mange ting, så han var den helt perfekte sparringspartner. Det var også vigtigt for mig, at det ikke blev et alt for pænt spil,« fortæller spilmager Sune Frandsen og fortsætter:

»Så sad vi bare og spiste kanelsnegle i hans lejlighed, mens han lå i halvbar mave på sofaen og kom med inputs. Meget sådan i joggingbukser og bar mave.«

Få flere nyheder fra Aalborg

Kære læser Mit navn er Mette Rask Bentzen, og jeg er redaktør for B.T. Aalborg. Vi er otte journalister, der fra det centrale Aalborg dækker byen både kærligt og kritisk. Vi jubler med, når AaB eller Aalborg Håndbold henter sejre, og vi jagter svar, når politikerne fejler. Vores redaktion holder til på Vesterbro 51-53, og vi vil gerne høre fra dig! Hvad mener du, der mangler at blive sat fokus på i Aalborg? Skriv til os på: tipaalborg@bt.dk Følg os på Facebook her: B.T. Aalborg og på vores Instagram-profil, B.T. Aalborg

Og det er da også slående, hvor gennemført spillet egentligt er, set med en aalborgensers øjne.

Spillet har i al fald sendt flere journalister på B.T.s Aalborg-redaktion ud i langvarige grineflip.

Netop dét har været vigtigt for Sune Frandsen, der selv bor i Odense, men som har sommerhus i Hals.

»Det skal både være sjovt, og det skal være genkendeligt. Det handler om at vælge noget, som folk kender, og også gerne noget nostalgisk,« fortæller spilmageren.

Spillet 'Slaget om Aalborg' er blevet udsolgt på rekordtid. Der er også lavet spil for blandt andet Aarhus og Odense, men det er aalborgenserne, der har taget bedst imod spillet, lyder det fra spilmager Sune Frandsen. Vis mere Spillet 'Slaget om Aalborg' er blevet udsolgt på rekordtid. Der er også lavet spil for blandt andet Aarhus og Odense, men det er aalborgenserne, der har taget bedst imod spillet, lyder det fra spilmager Sune Frandsen.

Og for at det har kunnet lykkedes, har han trukket på sit netværk i udviklingen af spillet.

»Jeg har mange venner fra Aalborg, som jeg kunne trække på i processen. Hvis de kunne genkende det, så laver jeg det om til noget sjovt, så det har været en meget pingpong-proces,« fortæller spilmager Sune Frandsen.

Spillet er som sagt udsolgt, men det kommer i et genoptryk til marts. Man kan allerede bestille det nu, og så får man det tilsendt, når spillet er klar igen til marts.

Og hvis du er en af de heldige, der allerede har erhvervet dig spillet, kan du jo håbe, at du ikke trækker følgende kort i den nærmeste fremtid:

'Der' ingen smalle steder! Julen har været god ved dig, og du kan ikke længere skyde vej gennem Latinergyden. Vent en omgang.'

Hvis ikke, må du se, om du kan gå sidelæns igennem den.