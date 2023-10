Det er ikke nemt at fastholde de dygtige butikschefer i danske supermarkeder.

Det har været et problem for Netto, som tidligere oplevede, at omkring hver femte butik fik ny chef hvert år.

Nu tyder det dog på, at Netto har fundet løsningen på at holde de eftertragtede butikschefer fra at blive taget af konkurrenterne. Danmarks største discountkæde indførte nemlig et særligt program forrige år.

Nu bliver cheferne for de 60 mest indtjenende butikker belønnet i sådan en grad, at de ikke forlader Netto.

Butikscheferne kan frit vælge mellem en Tesla Model Y, en BMW 3-serie eller en Mercedes C-klasse som firmabil. Og er en af de tre luksusbiler, der ligger til omkring en halv million kroner, ikke lige sagen, så kan de i stedet få en ekstra pose penge oven i lønnen. Det skriver Avisen Danmark, som har talt med direktøren for Netto i Danmark, Braw Bakir.

Han fortæller, at belønningen har gjort en forskel. Blandt de 60 chefer med firmabil siger stort set ingen op.

»De er meget mere tilfredse, for ellers havde de skiftet job, og det er ikke fordi, at de ikke bliver jagtet. Lige nu er det helt vanvittigt, hvordan konkurrenterne vil have fat i disse her folk,« siger Braw Bakir til mediet.

Spørger man B.T.s forbrugerredaktør, Niels Philip Kjeldsen, så indrammer det markedssituationen godt lige nu.

»Det er et sindssygt godt billede på, hvordan discountsupermarkederne bekæmper hinanden med næb og klør lige nu,« siger han.

Rema 1000 har længe kørt med en model, hvor de har selvstændige købmænd til at drive deres butikker, som får del i overskuddet, hvis butikken klarer sig godt. Nu står de og skal til at åbne op mod 80 nye Rema 1000-butikker i gamle Aldi-lokaler.

De er på jagt i hele markedet for at få de bedste købmænd til de her nye butikker. De har selv italesat det som den måske vigtigste opgave, de har i den her proces: At finde de bedste købmænd.

»Og der er Netto simpelthen nødt til at forsvare sig og sikre, at de ikke bliver plukket. Der er en ny bil altså en rimelig stærk fastholdelses-pakke,« siger Niels Philip Kjeldsen.

»Og så er det jo interessant for kæderne at have de dygtigste folk i den sektor, fordi en dygtig købmand kan gøre en ret stor forskel og potentielt sikre, at den butik, han står i spidsen for, vinder den lokale kamp om kunderne, der foregår hver dag i alle byerne i Danmark.«

Konkurrencen mellem supermarkedskæderne i Danmark er dermed stor – og behovet for at forgylde de bedste butikschefer er Netto ikke alene om. Tilbage i 2015 gav Lidl eksempelvis 49 butikschefer en helt ny Skoda Octavia, som ligger til omkring 250.000 kroner. I dag er det ifølge Avisen Danmark alle butikschefer, der kan få en firmabil efter tre måneders ansættelse.

Det er ikke kun butikscheferne i de danske supermarkeder som nyder godt af fastholdelsesgoder.

