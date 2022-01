»I nat var jeg oppe flere gange for at tjekke vejrudsigten. Når der er varsler om nordvestenvind, så sover jeg meget uroligt.«

Sådan lyder det fra 74-årige Benny Clausen, der har boet på Muslingevej ved Seden Strand nær Odense i snart 17 år.

Dengang - for 17 år siden - hvor han købte huset, var der ingen problemer med forhøjet vandstand. Men som årene er gået er vandstanden steget, fortæller Benny Clausen.

»Efter nogle år besluttede jeg mig for at bygge en mur på 60 cm for enden af haven. Så tænkte jeg, at det længe var nok. I dag er muren 120 cm, og alligevel oplever vi jævnligt, at vandet slår ind over,« fortæller han.

Muren her har Benny og Duddi Clausen bygget for enden af deres have for at beskytte huset mod vand fra Odense Fjord. De har tidligere haft oversvømmelse i huset, og med de stigende vandstande frygter parret, at det vil ske igen. Vis mere Muren her har Benny og Duddi Clausen bygget for enden af deres have for at beskytte huset mod vand fra Odense Fjord. De har tidligere haft oversvømmelse i huset, og med de stigende vandstande frygter parret, at det vil ske igen.

Torsdag varslede DMI endnu en gang om nordvestenvind og forhøjet vandstand. Og hver gang DMI gør det, følger Benny Clausen og hans kone, Duddi Clausen situationen tæt. De frygter, at det skal ende, som det gjorde en stormfuld dag tilbage i 2006.

»Vi havde 50 cm vand i hele vores hus. Så måtte vi kravle op i sengen og sidde der for at holde os varme. Det var ikke sjovt,« fortæller Benny Clausen.

I dag har den 74-årige pensionist anskaffet sig en pumpe og en brandslange, som han bruger til at pumpe vandet ud af haven.

»Vi bruger meget tid på det, og det giver mange spekulationer. Jeg holder øje nat og dag,« forklarer Benny Clausen, der de seneste år har kæmpet med helbredet.

»Jeg har haft ti blodpropper i hovedet. Og det skyldes da også alle de bekymringer,« udtaler han.

Benny Clausen er langt fra den eneste, der mærker de stigende vandstande i Seden. Anders Brændholt Rasmussen, der er formand i Seden Strandby Grundejerforening, har i snart syv år kæmpet for at få lavet et dige, der skal beskytte området.

»Det er en psykisk belastning,« fortæller han.

Til maj er det syv år siden, at han første gang kontaktede Odense Kommune med håbet om, at der ville blive gjort noget for at sikre kysten.

»Det er så frustrerende, at vi ikke er kommet længere. Det er som at slå i en dyne,« forklarer Anders Brændholt Rasmussen og fortsætter:

»Det fylder meget i vores hverdag. Og hver gang der bliver varslet om storm, er det jo et dilemma; hvor meget skal vi sætte ind med, og når vi det?«.

Stormfloden fik torsdag vandstanden til at stige med omkring 130 cm. Var det steget bare ti cm mere, havde det sandsynligvis krævet, at borgerne i Seden Strandby skulle ud med sandsække, fortæller Anders Brændholt Rasmussen.

Tilbage i sommeren 2020 fik Anders Brændholt Rasmussen og hans naboer i Seden Strandby besked om, at Odense Kommune gerne ville påtage sig rollen som bygherre i forbindelse med et dige. Men etableringen af diget endnu ikke påbegyndt. Til stor ærgrelse for Benny Clausen og Anders Brændholt Rasmussen.

B.T. har forsøgt at få fat i administrerende direktør i By- og Kulturforvaltningen, Morten Møller Iversen, for at høre ham, hvor sagen er landet. Det er ikke lykkedes