3,5 millioner kroner scorede en fynbo for nylig i lottogevinst.

Og det første, han tænkte på, var konen.

»Da vi blev gift, fik hun en almindelig vielsesring. En diamantring, men så kiggede hun på en anden og byttede derfor. Men siden har hun flere gange sagt, at hun ærgrede sig over, at hun havde byttet den væk – så jeg tog ned for at købe den til hende igen,« fortæller vinderen til Danske Spil i en pressemeddelelse.

Der er en god sjat penge tilbage, når ringen er betalt, og den glade vinder har allerede lagt planer for, hvad pengene skal bruges til.

»Gevinsten giver os luft i dagligdagen, men vi vil ikke bruge pengene på materialistiske ting. Nu vil vi jagte oplevelser. Det kan jeg nemlig godt lide,« fortæller manden, som regner med, at hele familien skal ud på nogle rejser.

»Jeg spurgte min søn, hvor han helst ville rejse hen, og han sagde, at han gerne vil til Bora Bora. Det er en sindssyg ø, hvor det koster over 80.000 at komme til,« fortæller manden.

Bora Bora er en ø i øgruppen Selskabsøerne i Stillehavet. Øen ligger cirka 230 kilometer nordvest for Tahiti i Fransk Polynesien.

Det er dog tilsyneladende ikke det rejsemål, der står først på listen.

»Og ellers ville han gerne til Hawaii eller Italien. Så jeg tror bare, vi tager til Gardasøen,« siger manden med et stort grin, som antyder, at der nok kan blive tale om en mellemting mellem den helt dyre luksusrejse og den skrabede chartertur.

Chancen for at vinde førstepræmien på en række i lotto er 1 til 8.347.680.