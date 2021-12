Der har aldrig været flere smittetilfælde, og mange tusind danskere må fejre juleaften i coronaisolation.

Langt de fleste steder, der normalt holder åben for store forsamlinger er lukket på grund af den stigende smitte og den nye omikronvariant.

Men det gælder ikke eksamenshallerne på Københavns Universitets sundhedsfaglige fakultet.

Flere bekymrede medicinstuderende har henvendt sig til B.T. angående beslutningen.

»Om præcis 3 uger, 13. januar og igen 25. januar, skal jeg sidde 5 timer i trænge eksamenslokaler med 5-600 andre på Peter Bangs Vej, fordi KU er nogle selvhøjtidelige numsehatte som mener, at 'fagligheden' skal sikres for enhver pris,« skriver en medicinstuderende til B.T.

Et problem ved, at netop medicinstudiet holder fast i de fysiske eksamener, er, at en stor del af de studerende har studiejobs på sengeafdelinger på hospitaler og hos praktiserende læger.

Der er dermed en vis sandsynlighed for, at der enten kommer smitte med ind eller med ud fra eksamenslokalerne til januar.

Fakultetet tager dog kritikken med ophøjet ro. Man mener faktisk, at man står et bedre sted end sidste år.

»Sidste år fastholdt medicinstudiet de fleste eksaminer med fysisk fremmøde på trods af nedlukning. Vi står et helt andet sted i år, end for et år siden. Samfundet er ikke nedlukket, og universiteterne er fortsat åbne for forskning, undervisning og eksamen. Det ville derfor være ulogisk at indføre strammere restriktioner end sidste år,« siger studieleder på KU Sund, Jørgen Kurzhals til B.T.

Han forholder sig ikke til kritikken om, at de medicinstuderende er i særlig risiko for at sprede smitte i kraft af deres studiejobs. To af de største suersprederbegivenheder, man har set til dato, stammer blandt andet fra fredagsbarer på det sundhedsfaglige fakultet i København.

Det ser man bort fra. I stedet prioriteres det blandt andet, at de studerendes uddannelser ikke bliver forsinket, så man hurtigt kan få nye læger ud i landet.

»Baggrunden for, at vi fastholder fysisk fremmøde til en række eksamener på medicinstudiet, er, at omlægning til online eksamen i de fleste tilfælde fører til en forringet kvalitet af eksamen. Det eneste alternativ til at afholde fysiske eksamener er derfor at udsætte dem, da vi ellers ikke kan sikre, at de kommende læger har det tilstrækkelige faglige niveau, siger Jørgen Kurzhals og uddyber:

»I et presset sundhedsvæsen har SUND et helt særligt ansvar for at uddanne læger med højt fagligt niveau og uden forsinkelser,« siger han.

KU Sund har dog sørget, at der er mere plads i hallerne, så de studerende kan sidde med afstand ved de forestående eksaminer.

Studerende har samtidig mulighed for at melde fra til eksamen uden at miste et eksamensforsøg