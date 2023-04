Lyt til artiklen

»DANMARK, DANMARK, DANMARK!,« råber Jonathan Spang hver uge i tv-programmet 'Tæt på Sandheden'.

Og nu er der endnu en god grund til at finde konfettirøret og Dannebrosflaget frem, for Danmarks hovedstand København har placeret sig ret højt på en eftertragtet liste.

København lander nemlig solidt på en 4.-plads på Time Outs liste over verdens bedste byer for offentlig transport, skriver CNN.

Særligt Europa og Asien dominerer listen for byer med den bedste offentlige transport, hvor fem af byerne ligger i Asien, ni ligger i Europa og en enkelt ligger i USA.

For at komme på listen skal minimum 80 procent af de adspurgte være enig i, at deres bys offentlige transportmuligheder er gode.

Undersøgelsens vinder er Berlin, hvor 97 procent af de adspurgte mener, at Berlins offentlige transportmuligheden er både pålidelige, sikre og komfortable.

Listen for de 15 byer med de bedste offentlig transportmuligheder lyder: