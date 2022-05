For første gang i flere år stimler tusindvis af festglade mennesker lørdag ud på Aalborgs gader.

Og vagtcentralchef Jan Lindberg forudser, at årets karneval bliver en rekord stor fest.

»Vi tror, at der kommer ekstra mange mennesker i år, efter flere års aflysning. Det giver selvfølgelig en øget risiko for skader og uheld, men det er vi forberedt på.«

Region Nordjylland har nemlig hevet ekstra mandskab ind.

Førstehjælp er på gaden og står klar til at hjælpe med de typiske skader, som er fald og fuldskab. (foto: Henning Bagger / Scanpix 2017) Foto: Henning Bagger Vis mere Førstehjælp er på gaden og står klar til at hjælpe med de typiske skader, som er fald og fuldskab. (foto: Henning Bagger / Scanpix 2017) Foto: Henning Bagger

»Vi har ekstra ambulancer og transportbiler stående klar. Vi etablerer også en fremskudt skadestue og samarbejder med Nordjyllands Beredskab om en frivillig førstehjælpsindsats,« siger han.

Håbet er, at man kan hjælpe så mange karnevalister som muligt uden for sygehuset.

»På den måde kan de få noget hjælp, og så forhåbentlig feste videre bagefter,« siger Jan Lindberg.

Den fremskudte skadestue bliver sat op ved Ansgar Kirken på Vesterbro og vil være bemandet fra omkring klokken 09.30, og til festen i Kildeparken stilner af.

Sygehuspersonalet på jorden samarbejder med Nordjyllands Politi for at få dagen til at glide så nemt som muligt.

Men selvom der altså er gode foranstaltninger sat i værk for at sikre, at hjælpen kan nå frem, når der er brug for den, har Jan Lindberg også en opfordring til karnevalisterne:

»Vær opmærksom på at giv plads. Både til ambulancer og dem, der skal nå frem til fods,« siger han.