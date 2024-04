Snapchat skal tage sig sammen, mener justitsminister Peter Hummelgaard.

Han reagerer på B.T.s historie om pushere, der helt åbenlyst sælger hash via profiler på Snapchat.

»Techgiganterne har et kæmpe ansvar for rydde op i egne rækker og være med til at sætte en stopper for narkohandel på deres platforme. Et ansvar, som de ikke løfter godt nok i dag,« skriver Peter Hummelgaard til B.T.

Pushernes salgsprofiler på Snapchat har navne som 'Hashplader kbh', 'Hashlevering kbh', 'Juu Cph' og 'Kbh Juu Levering'. Med få klik og et par beskeder kan man lave en bestilling:

Her kan du se den korte korrespondance med en af hashprofilerne. Vis mere Her kan du se den korte korrespondance med en af hashprofilerne.

Københavns Politi har et ekstra øje på de såkaldte 'brune bude', der sælger hash på sociale medier, efter lukningen af Pusher Street på Christiania.

Men det kan være svært at få lukket pushernes salgsprofiler på sociale medier, forklarer vicepolitiinspektør Simon Hansen:

»Jeg kommer ikke til at garantere, at profilerne bliver lukket. Det kan være, at profilen også eksisterer om to måneder, men at vi i mellemtiden har anholdt en række af sælgerne, der står bag, og at der sker noget udskiftning, og nogen insisterer på, at profilen skal fortsætte.«

Og hvad hvis I får lukket selve profilen? Bliver der så bare oprettet en ny?

»Ja. Det er nogle gange det, vi må konstatere med vores politiarbejde: Det er lidt som at skubbe en sten op ad bjerget,« siger politibossen.

Justitsminister Peter Hummelgaard erklærer sig klar til at sætte ind over for narkohandlen på sociale medier med nye tiltag:

»Jeg vil ikke afvise, at der kan blive behov for flere tiltag, så vi kan sætte ind over for den organiserede narkohandel,« skriver ministeren uden at konkretisere, hvilke tiltag der kan være tale om.

»Vi skal ikke have en ny Pusher Street i nogen form eller afskygning,« siger han.

Snapchat skriver til B.T., at hashhandel er imod Snapchats regler, og at det sociale medies sikkerhedsafdeling vil se nærmere på de nævnte pusher-profiler.

»En passende reaktion vil blive iværksat,« skriver Snapchats presseafdeling.

Hør en tidligere pusher fortælle om livet på Pusher Street i B.T.s krimipodcast 'På fersk gerning':