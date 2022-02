17-årige Julie Nielsen havde allerede afvist ham én gang, da hun en januardag i 2020 befandt sig i sin dates lejlighed.

Aftalen var klar: Der skulle ikke ske noget mellem dem, men da 'Løvens hule' havde kørt 20 minutter på tv'et, udviklede siutationen sig pludseligt.

Julies date rykkede tættere på hende i sofaen og lagde sig så oven på den 17-årige pige.

Daten, der var ældre end hende og omkring to meter høj, begyndte at røre brysterne og andre steder på kroppen af Julie, som bestemt ikke havde lyst til berøringerne.

Men Julie oplevede nu det, hun kun havde læst og hørt om: Hendes krop frøs.

»Det var, som om jeg fløj ud af min egen krop og bare fokuserede på et ur, der hang i lejligheden. Jeg kunne ikke reagere, selvom jeg inderst inde gerne ville,« fortæller Julie Nielsen.

Heldigvis kom Julie til sig selv, og den spinkle pige fik samlet sine kræfter og skubbet den fysisk overlegne date af sig.

I en tilstand af chok sad den 17-årige pige i sofaen en rum tid endnu, indtil hun på et tidspunkt løb ud i entréen og forlod lejligheden.

Sex og Samfunds Uge Sex sætter fokus på samtykke og grænser. Julie Nielsen oplevede som 17-årig det, hun opfattede som et overgreb, da en date lagde sig oven på hende og befølte hende, selvom hun sagde nej. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Sex og Samfunds Uge Sex sætter fokus på samtykke og grænser. Julie Nielsen oplevede som 17-årig det, hun opfattede som et overgreb, da en date lagde sig oven på hende og befølte hende, selvom hun sagde nej. Foto: Bax Lindhardt

Da hun kom ned på gaden og satte sig ind i et tog med kurs mod sit hjem i vestsjællandske Slangerup, begyndte tårerne at trille ned ad kinden.

»Det var meget ubehageligt, at jeg mistede kontrol over min krop. Jeg græd hele vejen hjem og tænkte, hvad der kunne være sket, hvis jeg ikke var kommet tilbage til mig selv,« fortæller Julie.

Julie følte, at daten tog en del af hende, som hun selv havde ret til. Hun følte sig ikke tilpas i sin egen krop.

På vejen hjem googlede hun, hvornår et overgreb er et overgreb, og hvordan man håndterer sådan et.

Da hun kom hjem, tog hun tre bade for at skylle episoden væk og begyndte skrive sin følelser ned om den ubehagelige situation.

Men selvom hun følte, at hendes grænser var blevet overskredet, reagerede hun også på en måde, der dengang overraskede hende.

Julie følte nemlig skyld. Skyld over at have »ødelagt den gode stemning«, nu når hun modsatte sig og sagde nej til intimiteten.

»Jeg følte, at jeg skyldte ham noget, fordi jeg havde ødelagt aftenen, men det er jo en vanvittig tanke, når det var mig, der var udsat for det her. Sådan har jeg det heldigvis ikke i dag,« fortæller Julie.

I denne uge har Sex og Samfund i deres 'Uge Sex' sat fokus på netop samtykke og grænser, og det er også i den forbindelse, at Julie vælger at stå frem med sin historie.

Sex og Samfund har nemlig udgivet rapporten 'Unges forhold til og forståelse af samtykke og grænser i seksuelle relationer', og den viser blandt andet, at 29 procent af de unge synes, det kan være svært at sige fra i seksuelle situationer, hvor de ikke har lyst til sex.

Heldigvis kom Julie til sig selv og fik sagt nej, men ikke alle er så heldige.

»Jeg tænkte meget på, at jeg lige så godt kunne have fortsat i den tilstand, og hvad var så sket? Derfor synes jeg, det er meget vigtigt, at unge bliver hjulpet bedre på vej i forhold til at kunne sige fra,« fortæller Julie.

Oplevelsen har sat sig fast hos den nu 19-årige kvinde, men heldigvis har hun taget styringen og bruger nu episoden til at kende sine grænser bedre, når hun indgår i intime relationer med andre.

Og så har hun lært, at hun bestemt ikke skal føle sig skyldig i sådan en situation.

»Det skal være okay at sige nej til sex, og selvfølgelig skal man ikke føle dårlig samvittighed, så det er også vigtigt, synes jeg,« siger Julie.

Men så vil hun også rette en løftet pegefinger mod sin date og andre drenge og mænd.

For selvfølgelig skal piger lære at kende deres grænser og sige nej, men hun mener også, at drenge skal være bedre til at afkode signaler og mærke efter.

»Der er kommet mere opmærksomhed på det, men der er stadig mange oplevelser i byen, hvor der er en eller anden, som mener, at han skal tage mig på røven eller danse op ad mig, selvom jeg aldrig har kigget på personen. Det er bare ét eksempel,« siger Julie.

Lene Stavngaard, der er national chef i Sex og Samfund, fortæller, at Julie har helt ret, når hun også ønsker fokus på drengenes ansvar.

»Vi skal klæde unge godt på til, hvordan man kan udtrykke lyst, og hvordan man kan afkode andres signaler. Det er ikke nok blot at oplyse dem om samtykkeloven,« siger hun og fortsætter:

»Unge skal have bedre værktøjer til både at kunne sige til og fra, og den, som tager initiativ til sex og intimitet, skal vide, at de har et stort ansvar i forhold til at mærke efter og afkode signalerne fra en partner. Det er seksuel dannelse.«