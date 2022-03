Diskussionerne om, hvad der skal ske med en af Københavns mest ikoniske bygninger – Palads Biografen – er gået frem og tilbage i de sidste mange år.

Og i 2020 blev det endeligt besluttet, at Palads skulle rives ned og Bjarke Ingels Group (BIG) i stedet skulle et nyt højhus på 18 etager.

Men mere endeligt var det så ikke. For Nordisk Film Biografer, der ejer Palads, er nu ude med en kontramelding. Det skriver Berlingske.

»Vi har kunnet mærke, at der ikke var appetit på BIG projektet. Mange reagerede meget stærkt på det, og det gjorde os klar over, at der er mange, som gerne ville have indflydelse på, hvad der skal ske på Palads-grunden. Vi har lyttet til kritikken og lukket BIG-projektet, og så starter vi derfra,« siger Asger Flygare Bech-Thomsen, direktør for Nordisk Film Biografer.

Og som det diskret hentydes fra direktøren, går Palads altså ikke helt fri. Nordisk Film har nemlig i denne uge anmodet Københavns Kommune om at igangsætte en ny lokalplan for området.

Præcis hvad den nye plan går ud på, vil direktøren ikke ud med. Men ændringerne bliver mindre voldsomme, og der kommer nye arkitekter ind over, og der er i stedet for en total nedrivning af bygningen nu mere fokus på modernisering.

Der kommer blandt andet nye biografsale med bedre lyd, sæder og lærred.

Om de ikoniske farver, som Poul Gernes malende i 1989 får lov at blive, er ikke til at vide. Det får vi af se i 2027-28, hvor Asger Flygare Bech-Thomsen forventer det nye projekt er færdigt.