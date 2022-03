Det er mandag morgen på skattestyrelsens kontor i Odense. Okay, tænker du måske. Og hvad så? Men det er ikke en hvilken som helst mandag.

Det er nemlig den mandag, hvor 4,7 millioner danskeres årsopgørelse officielt er havnet i indbakken.

»Det er den store dag. Årsopgørelsesdagen,« forklarer overassistent, Dorthe Thinggaard.

Derfor er der heftig aktivitet i telefoner og taster.

For med årsopgørelser følger spørgsmål. Tusindvis af spørgsmål. Nærmere bestemt omkring 70.000 i den første uge – og så er der selvfølgelig alle dem, der ikke lykkes med at komme igennem på telefonen.

»Chat, mails og telefoner. Alle, der kan komme på arbejde, er kaldt på arbejde. Vi har udvidet vores åbningstider, så alle ansatte giver den en ekstra tørn,« fortæller Søren Bork Hansen, der er underdirektør i skattestyrelsen.

En af de flere end 500 medarbejdere, der svarer på de mange spørgsmål, er Lotte Markvardsen, der er kontorelev på styrelsens kontor i Odense.

Hendes telefon står ikke stille. Men selvom der er travlt, så er det også en sjov dag at være på arbejde i.

»Ja, det er en rigtig sjov dag,« når hun lige at sige, inden den næste er i telefonen.

Lotte Markvardsen, kontorelev i Skattestyrelsen, sad klar mandag fra morgenstunden for at svare på spørgsmål til danskernes årsopgørelse.

Og hvad er det så de 70.000 tusinde danskere mangler svar på?

Det er især spørgsmål om forskellige skattefradrag.

Men også spørgsmål om, hvorfor der er så lang ventetid på at komme ind og se årsopgørelsen på nettet – og spørgsmål om, om man bare kan bruge pengene, hvis man har fået besked om, at der er penge på vej tilbage i skat.

»Der er nogen, der skal have noget tilbage i skat – og måske et godt beløb tilbage – og så ringer de og spørger, om de nu kan være helt sikre på, at de skal have penge tilbage,« fortæller Søren Bork Hansen, underdirektør i skattestyrelsen.

Og kan de så være det?

»Hvis man kan se, at fradrag for eksempelvis kørsel og håndværkerfradrag passer, og at den løn, der er meldt ind, er korrekt, så kan man gå ud og bruge sine penge.«

I mellemtiden er Lotte Markvardsen gået i gang med at hjælpe en ny dansker i telefonkøen med et skattespørgsmål.

»Vi beder folk om at have lidt tålmodighed og vende tilbage senere, hvis de ikke kan komme igennem,« lyder det fra Søren Bork Hansen, underdirektør i skattestyrelsen.

Hvis du skal have penge tilbage skat, så bliver de udbetalt i begyndelsen af april.