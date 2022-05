Det gik amok med et enkelt klik.

Jonas Holdersen delte et fødselsdagsønske på Facebook, og på ganske kort tid var opslaget delt 1,9 tusind gange.

»Min kone havde spurgt mig, hvad jeg ønskede mig i gave, og det er jo en klassisk udfordring. For jeg mangler virkelig ikke noget. Men så kom jeg alligevel i tanke om én ting,« siger han.

Jonas Holdersen ønskede sig et job til sin nye ukrainske ven Olexander Nishuk, som han faktisk deler fødselsdag med.

Oleander Nishuk fylder 36 år mandag – samme dag som Jonas Holdersen. Men allerede tre dage inden, kunne begge mænd krydse en ting af ønskelisten.

»Jeg tænkte, at det kunne være en fantastisk gave for både mig og ham, hvis det kunne lykkedes. Så jeg lavede det her opslag, hvor jeg skrev om hans kompetencer og så væltede det ind med beskeder.«

Fra han lavede opslaget, og til Olexander Nishuk havde første arbejdsdag, gik der kun fire dage.

»Jeg var virkelig overvældet over, hvor mange der var interesserede. Det var totalt surrealistisk og noget af et arbejde at følge med i de mange henvendelser,« siger Jonas Holdersen.

Og det var på trods af, at Jonas Holdersen havde gjort det klart, at den arbejdshungrende ukrainer hverken talte dansk eller engelsk.

»Det er selvfølgelig en barriere, men det kan overkommes på mange måder, og der er tydeligvis mange, som ikke er blevet afskrækket af det. Jeg tror, de faldt for ham som person.«

Oleander Nishuk er far til en børneflok på 14. Fem af dem har han med sin kone Tatiana. Resten er plejebørn, som parret har taget ind.

»Det siger jo så meget om ham som menneske, at han er typen, der tager det ansvar på sig og udviser den form for omsorg. Og det tror jeg også, arbejdsgiverne har set som kvaliteter, der kan komme dem til gavn,« siger Jonas Holdersen.

Den store familie med børn og plejebørn foran deres nye hjem i Tylstrup, lidt nord for Aalborg.

Parret bor i dag på en gård i Tylstrup, hvor de har fået lov til at rykke ind i en ubeboet ekstrabolig.

»Jeg hjalp familien med at finde et sted, fordi det ikke er så ligetil at finde en bolig til så mange mennesker. Men hvor har folk været søde til at hjælpe. Det varmer både mig og familien,« siger Jonas Holdersen og fortsætter:

»De er virkelig blevet blæst bagover, hvor meget støtte de har fået fra folk, de slet ikke kender.«

Olexander Nishuk havde første arbejdsdag som mekaniker hos Hammer-Høyer Biler A/S i Nørresundby fredag.

Hvad ønsker du dig så nu, når dit ønske er blevet opfyldt?

»Jeg ønsker mig at kunne hjælpe endnu flere. Hvis der er noget, det her har lært mig, så er det, at der er en underskov af job, som ikke bliver slået op, men som ligger klar. Dem ønsker jeg at hjælpe flere ukrainere med at få,« siger Jonas Holdersen og afslutter:

»For de vil rigtig gerne arbejde. Det ligger så dybt i dem og betyder så meget.«