Hanne Street, der er 58 år og fynbo, har i månedsvis modtaget et hav af parkeringsbøder for at bryde parkeringsregler på Amager, selvom hun efter eget udsagn aldrig har været der med sin bil.

Det er væltet ind med parkeringsbøder til 58-årige Hanne Street.

Parkeringsafgifterne er for at parkere på Amager. Problemet er dog, at hun aldrig har været med sin bil på øen, fortæller hun. Hanne Street bor på Fyn.

Det skriver KøbenhavnLIV.

»Hvad skulle jeg der? Jeg bor på Midtfyn i Årslev, og derudover har min bil de seneste fire måneder været klodset op og er derfor slet ikke i stand til at køre,« siger Hanne Street til mediet.

Det er ikke småbeløb, der er tale om, for fynboen har haft problemet i cirka otte måneder. Siden april har hun modtaget rundt regnet 60 parkeringsbøder for i alt cirka 42.000 kroner.

Til Berlingske fortæller Hanne Street, at hun er »vanvittig træt« af situationen, som hun har brugt »oceaner af tid« på.

»Da jeg fik de første regninger, tænkte jeg: Sig mig, hvad sker der?« siger Hanne Street.

Næsten alle bøderne handler om manglende parkeringsskive.

Hun nåede at blive godt frustreret over sin 19-årige søn, som imidlertid pure nægtede at have kørt til København, før hun efter et par dage indså, at han ikke kunne være den skyldige. For bøderne fortsatte med at strømme ind.

Hun skrev til parkeringsselskabet, Europark, for at forklare dem situationen og fik eftergivet de første fem til seks bøder. Selskabet oplyste dog, at der lå 19 nye bøder.

»En fredag lå der pludselig fem bøder, og det blev fast rutine, at der er hele tiden med korte mellemrum kom fem nye bøder,« fortæller hun.

Hanne Street mener, at nogen må have kopieret hendes nummerplade og kører rundt på Amager og parkerer ulovligt. Altså en svindler.

Fynboen Hanne Streets bil har været opklodset i fire måneder på grund af reparationer, så hun har ikke kunnet brugt den. Alligevel blev parkeringsafgifterne fra København ved med at strømme ind, fordi nogen angiveligt havde kopieret hendes nummerplade. Foto: Privatfoto Vis mere Fynboen Hanne Streets bil har været opklodset i fire måneder på grund af reparationer, så hun har ikke kunnet brugt den. Alligevel blev parkeringsafgifterne fra København ved med at strømme ind, fordi nogen angiveligt havde kopieret hendes nummerplade. Foto: Privatfoto

Svært at få hjælp

Mange af bøderne handlede om brud på parkeringsregler på Edvard Thomsens Vej. Hun fortæller, at hun sendte en af sine andre sønner, der bor på Sjælland, til den pågældende vej for at lede efter en bil med den kopierede nummerplade, men uden held.

Hun kontaktede politiet, men det var ikke nemt at få hjælp.

»Jeg spurgte, om de ikke kunne scanne efter nummerpladen med deres nummerpladegenkendelsessystem, men jeg fik at vide, at så langt var sagen ikke endnu.«

Sagen skulle først anmeldes.

Det har krævet en lang kamp med Europark, inkassoafdeling og en stribe samtaler med politiet i et forsøg på at undgå flere bøder.

Hanne Street fortæller, at hun har talt med politiet en stribe gange, og at hendes oplevelse er, at politiet først til sidst i forløbet ville hjælpe med sagen, der blev oprettet som en bedragerisag.

Undervejs røg overblikket, og et par af bøderne var havnet til inddrivelse hos et inkassofirma, fortæller Hanne Street.

»Det var meget svært at trænge igennem, og det var ikke alle e-mail, som Europark svarede på,« siger hun.

»Politiet har oplyst, at der ikke er ressourcer til at lede efter bilen, men hvis et parkeringsselskab opdager bilen, vil politiet gerne komme og fjerne den,« fortæller hun.

Der kom ro på en måneds tid. Så fortsatte bødestrømmen.

Delte billeder på Facebook

I oktober skete noget nyt. Hun modtog til forandring en parkeringsbøde fra Københavns Kommune med billeder af den pågældende bil, som havde holdt på Christianshavn for at tæt ved et vejkryds. Hannes bil er en Audi med en mørk farve, mens billedet viste en lysegrå Audi.

Det fik hende til at tage sagen i egen hånd. Hun valgte at dele billeder på Facebook med de angiveligt falske nummerplader i håb om at få hjælp fra brugere på Amager. Nu krydser hun fingre for, at det hjælper

Apcoa Parking, der ejer Europark, oplyser til KøbenhavnLIV, at selskabet har kendskab til sagen, men at man ikke har modtaget kopi af politianmeldelse.

Her til morgen har Hanne Street så modtaget e-mail om, at hun får eftergivet de seneste bøder, der var sendt til inkasso.

Helt rolig er hun ikke, før bilen med de angiveligt falske nummerplader er fundet.

