Hvad kan man egentlig lave ud af en assorteret termojakke og spænderne fra et par aflagte regnbukser?

Der kan du lave noget, som giver virkelig mening.

Hos det nordjyske firma byLINDGREN er Line Rysholt nemlig ansat som skrædder, og sidste år fik hun en noget atpysk bestilling ind.

En mor havde erfaret, at de fine kosmetikpunge fra byLINDGREN kunne være oplagte til opbevaring af datterens diabetsmedicin, men der manglede et spænde og tasken var desværre lidt for stor. Det problem satte Line Rysholt sig for at løse sidste år.

»Da Verronicas mor kontaktede mig, gik jeg i gang med at tænke over, hvordan jeg kunne få lavet nogle tasker til diabetesgrej, hvor det stadigvæk så ordentligt ud,« forklarer Line Rysholt om taskerne.

Om Line Rysholt Line Rysholt er uddannet skrædder og har også arbejdet som selvstændig skrædder i en periode for flere år siden

I 2019 blev hun ansat som ved det nordjyske firma byLINDGREN i en anden stilling, men kort tid efter kom hun til at fungere som skrædder, hvor hun hjælper med at kommentere på prøver, forbedre og forfine konstruktionen af nye styles, udbedre og vurdere reklamationer

Den dag i dag har hun sin egen linje 'Made by Line' under byLINDGREN med fokus på at genanvende alt stof i produktion og lave det til nye produkter

Taskerne bliver lavet af genbrugsstof, hvor hun bruger spænder fra et par regnbukser og stof fra assorterede termojakker til at lave en taske, som kunne passe perfekt til diabetsgrej – og hvor æstetikken også var i fokus.

Da byLINDGREN delte, at de havde lavet den lidt atypiske taske, blev de løbende kontaktet af flere andre, som også har ønsket sig en insulinpumpetaske.

»Ofte bestiller de flere, så der er lidt at vælge mellem, så der er ingen tvivl om, at det her giver mening. Det er klart noget af det, jeg har syet, som giver mest mening for mig. Hvis det kan glæde nogle børn, så giver det så god mening for mig,« forklarer Line Rysholt.

Alligevel er diabetstaskerne et af de produkter, som har givet mest mening for Line Rysholt.

»Tænk, at jeg får lov til at gøre en forskel for nogle, hvor det ikke bare handler om, at man bare gerne vil have en ny taske, men hvor det rent faktisk har et konkret formål, som giver mening. Nogle gange skal jeg nive mig selv i armen over, at jeg har så meningsfyldt et arbejde.«

Line Rysholt har produceret diabetestasker ud af genbrugsmaterialer. Foto: Privat Vis mere Line Rysholt har produceret diabetestasker ud af genbrugsmaterialer. Foto: Privat

Generelt fokuserer Line Rysholt med sin egen linje på bæredygtighed og genbrug i hele produktionen.

»Det er reklamationer eller produkter med småfejl, som jeg bruger i min produktion. Der er ikke noget af det, som er blevet brugt, før jeg syr det om. Alt det, jeg laver i min egen 'Made by Line'-linje er lavet af genbrugsmaterialer og overskydende metervarer,« forklarer hun.

Line havde allerede sidste år sin egen linje 'Made by Line' ved byLINDGREN, hvor hun laver ting, og derfor var det helt naturligt for hende at lave ting ud af assorterede materialer og genbruge.

»Vi kan også bare se, at der er så mange mennesker, som reagerer og interagerer med os, når vi laver opslag om insulintaskerne. Mig bekendt er der ikke andre, som laver den slags tasker, men vi var jo bare heldige, at der var en kunde, som kontaktede os, og det gav mening for mig at lave.«