Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

I Givskud Zoo har man god grund til at smile lidt ekstra. I begyndelsen af februar blev brillebjørnenes anlæg nemlig to nye beboere rigere.

Faktisk er det første gang nogensinde, at der bliver født brillebjørnetvillinger i Danmark – og de kom da heller ikke til verden uden et lille twist, oplyser Givskud Zoo i en pressemeddelelse.

Mens den første tvilling kom til verden 1. februar, skulle der nemlig gå et helt døgn, før dennes bedre halvdel meldte sin ankomst.

»Vores hunbjørn, Nazca, har været meget stor over vinteren – også en del større end da hun fik en enkelt unge for to år siden. Så vi havde ventet, at der ville komme mere end en unge denne gang, og derfor undrede vi os lidt, da der så kun kom en enkelt i første omgang. Men den anden unge tog sig åbenbart lidt ekstra god tid,« fortæller Richard Østerballe, der er direktør i Givskud Zoo.

Han fortæller desuden, at man endnu ikke ved meget om brillebjørne, men at man i Givskud Zoo bliver klogere på deres adfærd ved hjælp af videoovervågning, som kører alle døgnets timer.

»Måske er det helt normalt, at brillebjørne føder deres unger med et døgns mellemrum. I betragtning af hvor meget ungerne skriger og hyler, når de ikke lige sover, kan man godt forstå at bjørnemor gerne lige vil have dem en ad gangen,« siger Richard Østerballe.

Tvillingerne er født i en redekasse, som er sat op i brillebjørnestalden. Inde i kassen er der opsat et live-kamera, så parkens personale kan følge med i, hvordan det går med tvillingerne. Foto: Givskud Zoo Vis mere Tvillingerne er født i en redekasse, som er sat op i brillebjørnestalden. Inde i kassen er der opsat et live-kamera, så parkens personale kan følge med i, hvordan det går med tvillingerne. Foto: Givskud Zoo

Det er kun sket en gang før, at en brillebjørn kom til verden i Danmark – dette var i februar 2021, da tvillingernes storebror, Uno, blev født.

Ungerne, der vejer omtrent 300 gram, er født blinde og vil først få øjne om en måneds tid.

Derfor går der da også lidt tid, før man kan få lov at hilse på de nyeste beboere i Givskud Zoo.

»Det er ikke muligt for gæster at se ungerne nu, desværre heller ikke når vi åbner i vinterferien. Der går nogle måneder, før man kan opleve tvillingerne. Vi har dog sørget for, at alle interesserede kan følge mor og unger via live-videolinket fra redekassen på vores hjemmeside. Det kan man også på en skærm, som vi har set op i brillebjørneanlægget i parken,« fortæller Richard Østerballe.

I Europa er der kun 56 brillebjørne i alt – og heraf har syv af disse altså adresse i Givskud Zoo, hvilket – med tvillingernes ankomst – gør dem til den zoo i Europa, der har flest brillebjørne.