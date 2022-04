Maja Torp ledte ikke efter kærligheden.

Venstre-folketingsmedlemmet havde allerede købt en »egoistlejlighed« i Aalborg Centrum, dedikeret alle vågne timer til sin politiske karriere og fyldt den smule fritid, hun havde, ud med sine børn og veninder.

Tanken om, at hun skulle være et af de mennesker, der skulle opleve klichéhistorien 'han står der, når du mindst venter det' på egen krop, virkede dybt urealistisk.

Men så en dag stod han der. Da hun mindst ventede det. Med et skeptisk drag om munden over et forslag, hun kom med op til kommunalvalget i 2021, der snart skulle starte.

»I forbindelse med valgkampen var jeg ved at undersøge, hvor jeg kunne sætte bannere op. Jeg så på, hvem i byen der havde grunde, hvor jeg kunne hænge dem op, og faldt over Torben.«

Maja Torp Folketingsmedlem for Venstre samt byrådsmedlem i Aalborg Kommune

49 år, Har tvillinger på 18 år og et barn på 20 år

Kærester med byggematador Torben Nielsen på 55 år

Torben Nielsen er byggematador i byen og har derfor et slaraffenland af bannerværdige grunde. Han gik med til at mødes med Maja Torp over en kop kaffe for at snakke om mulighederne.

»Vi snakker lidt frem og tilbage. Han skal lige finde ud af, hvad jeg er for en, politisk set,« fortæller hun og fortsætter:

»Først kunne jeg godt fornemme, at mine mærkesager ikke lige var det, der interesserede ham mest. Men løbende fandt vi ud af, at han var engageret i flere ting, jeg også gik op i.«

Så byggematadoren gav hende lov til at hænge sine bannere op. Lidt tid efter deres første møde vågner Maja Torp en morgen til en besked, som Torben Nielsen har sendt 00.47 om natten.

»Han har åbenbart været på vej hjem fra et arrangement, set mine plakater og kommet i tanke om, at der er en gallamiddag, som han inviterer mig med til.«

»Det var egentlig meget uskyldigt, for han siger, at det jo er godt for mig som politiker at komme ud at møde nogen. Om han underbevidst har tænkt andet, ved jeg ikke,« griner hun.

I en ellers proppet valgkampskalender havde hun aftenen fri og sagde ja.

Under en middag fandt parret ud af, hvor meget de egentlig havde til fælles.

De sad ved siden af hinanden til arrangementet, men først senere på aftenen rettede de opmærksomheden fra de andre ved bordet og begyndte at snakke med hinanden.

»Og der fandt vi bare ud af, at vi snakkede virkelig godt sammen og havde mange fælles værdier.«

Tiden efter middagen bestod mest af alt af Torben Nielsen, der inviterede hende med til ting, som hun sagde nej til.

Men så ringede han, et par uger efter valget var overstået, og sagde, at hvis hun ikke var interesseret i et forhold, ville han også bare rigtig gerne være venner, fordi han syntes, at de snakkede så godt sammen.

»Og så var det, som om der skete noget i mig. Det var et pres, der lettede. Jeg fik lyst til at være mere åben for det, fordi jeg fandt ud af, at han ikke ville presse mig til at bruge en masse tid med ham. For det kunne jeg slet ikke overskue på det tidspunkt.«

Opkaldet faldt på en torsdag. Om fredagen inviterede han hende ud at spise »som venner«, reciterer Maja Torp fra invitationen og griner. Lørdag tog de ud at spise igen, og søndag tog de i biografen.

Og så er resten historie.

Parret mødte hinanden i forbindelse med det seneste kommunalvalg i 2021.

Nu har Maja Torp og Torben Nielsen været kærester et halvt år. De skulle da lige se det hele an og kridte banen ordentligt op grundet deres professioner.

Maja Torp skulle sikre sig ikke at blande sig i sager om blandt andet byens skandalesag om en udbygningsaftale, hvor Torben Nielsen var en af dem, der har følt sig forskelsbehandlet.

Men nu har hun fundet det, hun ikke troede var realistisk at drømme om.

»Det, der gjorde, at jeg langsomt åbnede op, var, at jeg kunne mærke, at han så mig for den, jeg er, og alle de facetter, jeg har,« siger hun og tilføjer:

»Han har forståelse for det liv, jeg har. Jeg har før følt mig misforstået og er blevet reduceret til at blive hende, der altid har travlt. Man bruger virkelig mange kræfter på ikke at blive forstået.«

At være politiker bringer en masse ting i spil, man som partner er nødt til at forlige sig med. Ting, Maja Torp i tidligere relationer ikke er blevet forstået i.

»Det er blandt andet jalousi, der kan fylde, fordi jeg er ude at møde en masse mennesker hele tiden. Det kan være svært at være sammen med en offentlig person, der får meget opmærksomhed. Det skal man være mand eller kvinde nok til at være i. Og det er Torben.«

Lige nu trives Maja Torp i den måde, hun og Torben Nielsen er sammen på. De bor hver for sig, fordi de begge stadig har hjemmeboende teenagere.

»Vi har da talt om at flytte sammen. Men så længe vi har børn, der bor hjemme, flytter vi ikke sammen. Og det fungerer også godt, som det er lige nu.«