Giftlinjen måtte kontaktes, og fem vuggestuebørn måtte køres til tjek på OUH.

Tirsdag skulle have været en ganske almindelig dag for både pædagoger og børn i vuggestuen 'Krummeluren' i Assens på Fyn, men sådan endte den ikke.

Det skriver TV 2 Fyn.

Det var, da en dreng pludselig begyndte at opføre sig anderledes og begyndte at kaste op, at personalet slog alarm.

I drengens opkast var der nogle bær, formentlig de giftige kermesbær, der er på vuggestuens legeplads, og det var det, som pædagogerne reagerede på.

»Personalet opdagede, at der var nogle bær i opkasten og reagerede hurtigt og tog kontakt til giftlinjen,« fortæller Karin Ladefoged, der er områdeleder for dagtilbuddene i Assens Kommune, til TV 2 Fyn.

Efter vejledning fra giftlinjen blev de børn, der havde været i kontakt med bærplanten, kørt til tjek og observation på OUH. Alle fem børn har det godt, oplyses det.

Stauden med de giftige bær, som havde rødder uden for legepladsen, har Assens Kommune nu valgt at fjerne. Det er også blevet sikret, at der på legepladsen ikke er andre giftige bær eller buske, skriver TV 2 Fyn.