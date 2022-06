Lyt til artiklen

Det er ikke hver dag, at et museum får overdraget en samling, der består af 22.221 dele.

Men det var ikke desto mindre, hvad det naturhistoriske museum i Svendborg, Naturama, fik stillet i udsigt, da museets direktør sammen med seniorforsker Thomas Bjørneboe Berg første gang besøgte Henrik Lemvigh i Vedbæk.

Manden bag Danmarks – så vidt vides – største samling af fugleæg.

»Jeg var jo lige med samme klar over, at det var noget unikt, der kunne blive tildelt os,« fortæller Thomas Bjørneboe Berg, seniorforsker på Naturama.

Og forestil dig så, at du skal være ansvarlig for, at samlingen – der jo altså består af æggeskaller – kommer hel og intakt de godt 200 kilometer fra Vedbæk til Svendborg.

»Den tur glemmer jeg aldrig.«

»Vi havde lige fået en stor kassevogn med hårdt gulv og hårde vægge,« husker Thomas Bjørneboe Berg.

Og han blev noget overrasket, da han fandt ud af, hvordan æggesamler Henrik Lemvigh havde tænkt sig at pakke bilen.

»Det havde jeg aldrig turdet foreslå,« siger Thomas Bjørneboe Berg med et grin.

Alle skuffer blev taget ud af skuffedarierne og blev stablet i bilen og så blev de ellers bundet sammen.

Henrik Lemvigh og Thomas Bjørneboe Berg (til højre) kigger sammen på en lille del af æggene i den store samling. Foto: Mads Dirckinck-Holmfeld Vis mere Henrik Lemvigh og Thomas Bjørneboe Berg (til højre) kigger sammen på en lille del af æggene i den store samling. Foto: Mads Dirckinck-Holmfeld

»Der var jo ikke andre, der var bedre til at pakke den bil end ham (æggesamler Henrik Lemvigh, red.). Han bestemte og så kørte jeg afsted.«

»Det var slow driving hele vejen til Svendborg,« fortæller Thomas Bjørneboe Berg.

Men hvad stiller et museum så op med sådan en kæmpe samling af æg?

Først og fremmest har den fået plads i museets magasiner. Men Thomas Bjørneboe Berg forestiller sig, at samlingen med tiden både kan gøre gavn for et særligt dedikeret publikum og for videnskaben.

»Det er nok en af de største og mest komplette samlinger fra danske fugle. Der er data på det hele, og så er den pludselig meget mere interessant.«

»Der er lokalitet, årstal, dato. Alle de data, der skal til for, at det er et videnskabeligt objekt, er til stede.«

Seniorforskeren håber derfor, at æggene vil blive brugt til forskning. Måske kan de fortælle noget interessant om, hvordan naturen og fuglene har ændret og udviklet sig i de mere end hundrede år, som samlingen strækker sig over.

Og ellers forestiller Thomas Bjørneboe Berg, at interesserede kan henvende sig til museet og få en fremvisning i magasinet. Eller at nogle af æggene kan blive brugt til en særudstilling på Naturama.

»Fra at være én mands eje, så er det nu hele Danmarks eje.«

Også æggesamler Henrik Lemvigh glæder sig over, at æggene nu får et nyt liv på Sydfyn, og at hans samling kommer til gavn for andre.

»Det har været fuldstændig vanvittig godt.«

»Det er umuligt at finde et sted, hvor de er bedre placeret, end dér,« fortæller æggesamleren.

Og hvordan gik den så den 207 kilometer lange tur fra Vedbæk til Naturama i Svendborg med de 22.221 æg?

»Den kom hel ned. Der var ikke et eneste æg, der gik i stykker.«