Nu kan endnu flere odenseanere se frem til at få fibernet.

Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra Energi Fyn, der skal stå for etableringen.

Mere præcist drejer det sig om 1.562 husstande, der hører under Skt. Klemens Antenneforening.

»Vi er meget glade for aftalen med Energi Fyn. Det betyder, at vi snart kan tilbyde vores nuværende og kommende medlemmer et større udvalg af indhold via Energi Fyns fibernet,« lyder det fra Jesper Klaja Jensen, der er formand for Skt. Klemens Antenneforening.

Ifølge Energi Fyn vil man begynde at etablere fibernettet i Skt. Klemens i andet kvartal af 2022. Det forventes at være færdigt ved udgangen af år 2023.

Meddelelsen fra Energi Fyn kommer midt i en “fiberkrig”, hvor flere udbydere kæmper om kunderne.

B.T. kunne forleden fortælle, at blandt andet Telegiganten Norlys forsøger at komme ind på det fynske marked, hvor både Energi Fyn og TDC dominerer.