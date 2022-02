Mysteriet om de to dildoer, som Rune Larsen tirsdag formiddag fandt i skovbunden i byskoven i Hadsten, har taget en ny drejning.

Da Rune Larsen tirsdag aften igen kommer forbi findestedet, er de nemlig på mystisk vis forsvundet – og uden at nogen har reageret på hans efterlysning efter ejeren.

»Jeg kom forbi cirka klokken 19.30, og der var de væk. Så der må have været nogen og hente dem mellem klokken 11 og 19.30 i går (tirsdag, red.),« siger han.

I et opslag på Facebook skrev han i går, at han ville smide dem ud, hvis ingen havde hentet dem inden aften. Men det er altså ikke ham, som står bag.

»Jeg var bare ude på min normale gåtur, og så ville jeg havde smidt dem ud, men det er altså ikke mig, der har fjernet dem,« siger han med en lille latter.

Han har intet bud på, hvem det skulle være.

Opslaget, som man tirsdag formiddag delte, har fået over 130 kommentarer, men her har folk tydeligvis kun i sjov tilkendegivet, hvem de to dildoer skulle tilhøre.

»Få nu ryddet op efter dig selv,« skriver en, hvorefter han tagger en ven.

Rune Jensen samler tit skrald i skoven, men han har alligevel aldrig fundet to dildoer før.

En anden skriver:

»Har du nu glemt dem igen?«

Om ikke andet, så er Rune Larsen, der ofte går en tur i skoven for at samle affald op, glad for, at dildoerne nu er fjernet fra skovbunden.

»Det var godt, at det gik så hurtigt. De skulle jo bare væk,« siger han.