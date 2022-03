»Vi måtte ikke komme i skole den morgen. De tyske biler kørte jo nede på vejen. Og flyverne fløj henover os. Jeg husker det ligesom i går, det var skræmmende. Det må være skræmmende for ukrainerne«

Marie Kristine Ebdrup var otte år gammel, da Anden Verdenskrig brød ud.

I byen Hjedsbæk syd for Aalborg, hvor hun voksede op, var de ikke så mærket af krigen, da den brød ud, husker den 90-årige Anne Marie Ebdrup.

»Det var jo værre for dem, der boede inde i byerne. Der mærkede de meget mere til besættelsen,« fortæller Anne Marie Ebdrup til B.T.

Alligevel kan hun se ligheder med det, ukrainerne gennemgår lige nu. Og faktisk er hun bekymret for, hvad det kan komme til at betyde for Danmark.

»Det er skrækkeligt for ukrainerne. Jeg håber ikke, det kommer til Danmark. Kommer vi så til at være en lus mellem to negle; USA og Rusland? Det håber jeg virkelig ikke,« Spørger Marie Kristine Ebdrup retorisk.

Også Ole Henning Olesen voksede op under Anden Verdenskrig. Han bor i Pandrup nu, men voksede op i Odder under Anden Verdenskrig.

Han tror dog ikke på, at krigen i Ukraine vil få betydning for Danmark.

»Det her kommer ikke til Danmark, det tror jeg ikke. Inden det kommer så langt, så er Putin væk. Han får ikke lov til at gøre det. En stor del af befolkningen i hele Europa er imod krig, de ved godt krig ikke er noget man vinder ved, men taber noget ved. Jeg tror ikke, det kommer herop,« siger Ole Henning Olesen til B.T. og fortsætter:

»Det, der er med Putin, er, at Rusland engang var et meget meget stort land, Sovjetunionen gik i opløsning, og nu vil han samle det igen. Han virker som en ny Stalin. Kan man nu kvæle ham rent økonomisk, så vil det være bedre, så kan man kvæle ham indefra,« lyder vurderingen fra Ole Henning Olesen.