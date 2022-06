Lyt til artiklen

Siden danskerne vinkede farvel til de sidste coronarestriktioner, har danskerne hungret efter velsmagende restaurantbesøg og fantastiske hoteloplevelser.

Den stigende efterspørgsel har man nydt særligt godt af i Hotel- og Restauranterhvervet.

Her har man nemlig sat beskæftigelsesrekord i april med 127.300 ansatte. Det fremgår af en pressemeddelelse fra brancheorganisationen HORESTA.

Tal fra Danmarks Statistik viser desuden, at det høje antal ansatte på landets hoteller og restauranter overgår den hidtidige aprilrekord fra 2019. Det vil sige før coronaen ramte.

Det er tal, der glæder den administrerende direktør i HORESTA, Jannick Nytoft:

»Både danskere og turister har haft et opsparet behov for at gøre brug af alt det, som oplevelseserhvervet kan tilbyde. Nu er mulighederne igen endeløse, og det er fantastisk, at gæsterne prioriterer samværet, ophold og skønne måltider i en tid, hvor der ellers er stor økonomisk usikkerhed,« lyder det i pressemeddelelsen.

Men ambitionerne stopper slet ikke her for HORESTA-direktøren.

Tal fra Danmarks Statistik viser, at 54 procent af restauranterne og 67 procent af hotellerne har været nødt til at sige en til omsætning på grund af manglende medarbejdere. Og her ligger vækstmulighederne, mener Jannick Nytoft.

»Uden adgang til den nødvendige arbejdskraft, er det nemlig umuligt for dem at realisere deres fulde potentiale,« siger han.

Han tilføjer desuden, at hotel- og restaurationsbranchen langt fra er den eneste branche, der mangler arbejdskraft, og at der derfor er behov for at tænke i »bredere løsninger«, når det gælder rekruttering af medarbejdere – både danske og internationale.