Er du skarp nok til at svare rigtigt på B.T.s daglige quiz? Prøv den her og vær med i lodtrækningen om et gavekort på 1.000 kroner til Rema 1000.

90 procent af alle DSBs afgange skal ske med en forsinkelse på maksimalt fem minutter og 59 sekunder ifølge trafikkontrakten for fjern- og regionaltog. Overholder de det? Ja

Nej Hvad skal DSBs direktør for strategi og togmateriale, Jürgen Müller, gøre for at få 3.300.000 kroner? Lader være med at sige sit job op inden 1. oktober 2024

Sørge for, at 90 procent af alle afgang sker med en forsinkelse på maksimalt fem minutter og 59 sekunder mellem 1. oktober 2023 og 1. oktober 2024

Indføre en kvote for etniske monoriteter i DSBs medarbejdergruppe Hvad tjener Jürgen Müller i løn om året? Sidste år fik han 3.757.000 kroner i løn

Sidste år fik han 4.090.000 kroner i løn

Sidste år fik han 2.870.000 kroner i løn Koster det toppen af DSB dele af deres bonus eller løn, når de ikke lever op til aften om maksimale forsinkelser? Ja

Nej

Det har det gjort, men det gør det ikke længere Hvor meget udbetalte DSB i kompensation for forsinkelser frem til september 2023? I 2022 var beløbet 14,6 millioner kroner. 8,9 millioner kroner

18,9 millioner kroner

28,9 millioner kroner

Har du mod på mere sjov? Prøv vores spil HER