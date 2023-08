Er du skarp nok til at svare rigtigt på B.T.s daglige quiz? Test dig selv og vær med i lodtrækningen om et gavekort på 1.000 kroner til Rema 1000.

Hvilket dansk ord sagde Ukraines præsident Zelenskyj i sin tale foran Christiansborg? Jeg takker Danmark

Skål

Hej Dronning Margrethe brød sin ellers faste protokol, da Zelenskyj og hustruen kom på visit. Hvad gjorde hun anderledes? Hun tillod ham at få foretræde i sit grønne militær-sæt i stedet for kjole og hvidt

Hun gav ham et kram i stedet for et håndtryk

Hun stod klar til at give ham hånden, i stedet for at vente siddende Dronning Margrethe gav præsident Zelenskyj en personlig gave. Hvad var det? Et maleri af en fredsdue, malet af Majestæten selv ved krigens begyndelse

Et maleri med titlen Livets træ , malet af Majestæten selv i 1990 erne

En kostbar vase, som dronningen har modtaget af Putin, men som oprindeligt var fra et museum på Krim-halvøen Mange politikere gav Zelenskyj hånden og tog selfies. Hvilken politiker skrev efterfølgende: Der går lige lidt inden jeg skal have vasket hænder ? Jan E. Jørgensen (V)

Inger Støjberg (DD)

Lars Løkke Rasmussen (M) Hvilket land besøgte Zelenskyj efter Danmark for at få flere med på F-16 donationer? Tyskland

Finland

Grækenland

