»Det kan godt være, at de har mistet halvandet år på grund af corona, men de har tydeligvis glemt, hvordan man skal opføre sig.«

Sådan lyder opråbet fra Laila Ørving, der er en af de mange borgere, der har henvedt sig til B.T.

Det drejer sig om årets studenterkørsler, der ikke går ubemærket hen. For udover sjov og ballade, har et nyt fænomen spredt sig, hvor studenter hænger ud af biler og vogne, mens der bliver dyttet højt og længe.

Noget, der også har fået flere borgere til at kontakte politiet.

En af dem, der er chokerede over fænomenet, er Laila Ørving fra Roskilde.

»Det kan simpelthen ikke passe,« lyder det fra Laila Ørving fra Roskilde.

Hun beretter om studenter, der hænger ud af studentervogne og kaster øl ud på vejen. Selv har hun været tæt på, at hendes bil blev ramt af en fuld øldåse, fortæller hun.

»De kaster fulde øl om sig. Det kan man altså komme meget slemt til skade af. Det er gået over gevind, tænk hvis nogen havde fået sådan en i hovedet? Jeg er fuldstændig chokeret.«

En anden, der er også chokeret over studenternes opførsel er Helen Rosenfeld fra Måløv.

Hun har været vidne til en flok studenter, der hang ud af bilruderne i en personbil. Noget, der ifølge hende er »fuldstændig hul i hovedet.«

»Jeg er virkelig rystet over den oplevelse. Hele overkroppen var ude af vinduet, mens de råbte og skreg. Og det er jo ikke, fordi de kører langsommere, mens de gør det, så der skal altså ikke meget til, at de lige får overbalance,« siger hun.

»Det er uhyggeligt. Jeg har aldrig set noget lignende før.«

Hos Danske Gymnasiers Sammenslutning er man ærgerlig over tendensen, der beskrives som 'farlig'.

Men ifølge forperson Alma Tynell er det vigtigt at huske på, at det drejer sig om enkelte, vilde tilfælde.

»Jeg tror, det er vigtigt at understrege, at det drejer sig om enkelte studenter. Det er ikke en tendens, man kan klandre en hel årgang for,« siger Alma Tynell og fastslår, at hun håber, at folk tænker over, at fænomenet ikke er et udtryk for, hvordan studenter generelt opfører sig.

Hun medgiver dog, at der er noget specielt ved årets generation af studenter. Nemlig, at de på grund af corona ikke har haft samme omfang af fester.

»Man lærer jo at feste under ordentlige og trygge rammer, når man går på gymnasiet. Det foregår under ordnede forhold, der er voksne til stede og så videre. Den dannelse har manglet under corona. De studerende har været afskåret fra den del af gymnasielivet, og nu har det så for nogen taget overhånd,« fortæller hun.

Men det nytter ikke noget med løftede pegefingre. I stedet skal man møde studenterne hvor de er, lyder rådet.

»Det handler om, hvordan man siger det og ud fra hvilket grundlag, man tager snakken. Det er ikke alle studenter, der gør det her.«