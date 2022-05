Juraprofessor Sten Schaumburg-Müller er sikker i sin sag. Frederikshavn Boligforening har brudt loven.

Det sagde han første gang i podcasten ‘Det, vi taler om’ fredag, og efter en weekends betænkningstid er konklusionen den samme.

»Det er helt oplagt, at man kan anklage dem for hacking,« siger han til B.T.

For at forstå sagen, som er bare en af flere uheldige sager for nordjyske boligforeninger, er vi nødt til at spole tiden lidt tilbage.

Der skulle nemlig være forbrugervalg i Frederikshavn – et valg, hvor beboere skulle stemme om, hvem der skulle tale deres sag i Frederikshavn Forsyning.

Sådan et valg fungerer på den måde, at hver elmåler har en stemme.

Men i stedet for at lade lejerne i Frederikshavn Boligforening stemme på vegne af deres egne målere, har boligforeningen taget valget for dem.

Og de har placeret alle stemmerne på én mand: Direktøren i selvsamme boligforening, Kim Madsen.

Det afdækker mediet Visbys Verden på baggrund af en aktindsigt.

Siden afsløringen er kritikken haglet ned over Frederikshavn Boligforening, og det nyvalgte bestyrelsesmedlem Kim Madsen, har besluttet at trække sig.

Men sagen er altså ikke gjort med det, hvis man spørger juraprofessoren.

Han mener, at der er god grund til at anmelde Frederikshavn Boligforening for brud på straffelovens paragraf 263.

»Den hedder hackingbestemmelsen, men den dækker egentlig over, at man skaffer sig uberettiget adgang til data eller bruger adgangen i en uberettiget sammenhæng, og det mener jeg klart er tilfældet her,« siger Sten Schaumburg-Müller.

Han forklarer, at Frederikshavn Boligforening har lovligt adgang til målerne for at aflæse forbrug, men at foreningen altså ikke kan udnytte dem til at stemme ved et valg uden at have fået en fuldmagt.

Frederikshavn Kommune er netop nu ved at danne sig et overblik over sagen.

Som kommune er de nemlig myndighed på sagen.

Borgmester i Frederikshavn Kommune Birgit S. Hansen, vil have en ekstern juridisk vurdering af sagen.

»Vi har bedt om at få på skrift, hvordan boligforeningen har håndteret den her stemmeafgivning. Det skal vi bruge for at få lavet en ekstern juridisk vurdering,« siger borgmester Birgit S. Hansen (S).

Hun ønsker en vurdering af valgets legitimitet og en vurdering af, om det bør gå om. Borgmesteren vil dog ikke tage stilling til, hvad der skal ske, hvis det viser sig – som juraprofessoren mener – at der er sket noget ulovligt.

»Det er jo så ikke op til os som kommune. Det er jo op til politiet og anklagemyndigheden. Mere kan jeg ikke sige, før vi har fået den her redegørelse,« siger hun.

Boligforeningen skulle mandag have indgivet deres svar til kommunen, men det lader vente på sig. Borgmesteren har bedt om, at det kommer senest fredag.

Trods gentagne forsøg er Frederikshavn Boligforening ikke vendt tilbage på B.T.s henvendelser.