Nok engang er der store problemer for PlusBolig med at holde sine lejere tilfredse.

Nu er utilfredsheden så stor, at flere beboere i afdeling 1013 på Præstemarken/Mariendal i Aalborg føler sig presset ud og snigløbet af boligselskabet.

Tidligere har B.T. fortalt, hvordan PlusBolig har pumpet lejen op.

Nu kan vi fortælle, hvordan en omfattende og nødvendig renovering af Præstemarkens facader, der ifølge Plusbolig skulle koste et trecifret millionbeløb og derfor ville presse huslejen flere tusinde kroner op, har fået beboerne på barrikaderne.

Anette Jensen, afdelingsformand (tv.), og Helle Johansen, der stod bag underskriftindsamlingen.

Hele 126 ud af 166 husstande har skrevet under på en harsk klage, som nu er forelagt kommunen.

Klagen og dørklokkemaratonet er skabt af den 57-årige førtidspensionist Helle Johansen, der med egne ord ikke ville finde sig i »når folk direkte lyver,« siger hun og henviser til flere møder hvor organisationsbestyrelsen har givet modstridende oplysninger.

»Da jeg flyttede herud, spurgte jeg Plusbolig, om der skulle laves noget, fordi jeg ikke orkede at flytte,« siger Helle Johansen, hvis harme blev vækket, selvom hun havde boet mindre end et år på Præstemarken.

I klagen klandres boligselskabet for at misbruge afdelingens penge, at omgå beboerdemokratiet og holde møder uden om afdelingen samt manipulation.

»Når man ser deres (PlusBoligs, red.) værdier om at være omgængelige og loyale, så klinger det hult. Der er jo ikke nogen almindelige mennesker, der får råd til at bo her,« frygter Helle Johansen, der også frygtede tavshed fra naboerne, da hun ringede på.

Dén frygt blev i den grad gjort til skamme.

»Nogle havde været i banken for at finde et andet sted og bo. Og nogle var ved at kigge på køb af hus, fordi det var billigere,« fortæller hun.

Danske Lejere: 'PlusBolig mere optaget af at skabe intriger' Hos organisationen Danske Lejere kender driftschef Jørgen Dyrholm Jensen sagen indgående og kritiserer PlusBolig for at så splid mellem den lokale afdeling: »Vi og beboerne står for ro og ordentlighed – de står for det omvendte,« siger han. »Det handler om beboerdemokrati og de almene boligselskabers dårlige styring af processer, hvor de er mere optaget af at ville bestemme og skabe intriger - og bruge unødvendige penge i den proces - end i at få det bedste projekt igennem både i forhold til pris, kvalitet og beboerønsker,« fortætter Jørgen Dyrholm Jensen. »Man har en afdelingsbestyrelse med en stærk evne til at udfordre projektet - og det er deres soleklare ret. Og det er også deres ret, at den tages alvorligt; afdelingsbestyrelsens bud skal respekteres som noget, der er på bordet,« siger Jørgen Dyrholm Jensen.

Hos afdelingsbestyrelsen havde formand Anette Jensen ikke nogen anelse om, hvad Helle Johansen havde arbejdet med.

»Det er jo kanont, at sådan nogle tøser render rundt, for vi skal selvfølgelig stemme om den her renovering,« siger Anette Jensen, der i nær fremtid skal til et afdelingsmøde, hvor parterne skal prøve at finde hinanden.

Det siger kommunens tilsyn Henrik Thomsen, der er tidligere direktør i PlusBolig og SF-rådmand i Aalborg, men nu afdelingsleder hos Aalborg Kommunes tilsynsmyndighed, er ærgerlig over forløbet: »Jeg har selvfølgelig forståelse for de frustrationer, der kommer til udtryk og som vi også er bekendte med. Vi har en klar forventning om, at en boligorganisations ledelse lever op til almenlovens målsætninger, hvor det tydeligt fremgår, at ledelsen skal udvise god ledelsesskik og arbejde for at fremme et velfungerende beboerdemokrati.« Han afviser at ville bakke PlusBolig op i en såkaldt call in-beslutning, hvor man gennemtrumfer en plan: »Tilsynsmyndigheden vil ikke indstille til det politiske udvalg, at de godkender en call in. Det er meddelt formanden for boligorganisationen,« slutter Henrik Thomsen og understreger, det er en politisk beslutning i Aalborgs byråd, der skal godkende en endelig plan. Herefter venter licitation.

»Vi skal tilbage på sporet, for der er jo ikke nogen, der er imod en renovering, de er bare imod, det skal være så dyrt,« siger Anette Jensen, der var med til at forkaste den helhedsplan til 133 millioner kroner, som PlusBolig kom med tilbage i 2020.

Siden fandt de selv et tilbud på den omfattende og udelukkende udvendige renovering, til en tredjedel af prisen.

Den høje pris mener Anette Jensen var presset op, fordi PlusBolig skal finansiere deres eget budget. En del af kagen går til byggesagshonorarer til eksempelvis COWI og PlusBolig selv.

»Det er i deres interesse, og det er helt vildt sørgeligt, at det er mennesker, det går ud over,« siger Anette Jensen, der har svært ved at se den lykkelige udgang på konflikten.

»Enden? Jeg ved ikke, hvad enden er... Jeg håber, PlusBolig ryger under administration,« tordner hun videre.

»Invalidepensionister, pensionister og enlige – det er jo dem, en almen boligforening er til for – men de har ikke råd til at blive,« mener hun.

FAKTA: PlusBolig Blev stiftet i 2004 og har over 3.500 lejeboliger primært i Aalborg, men også i Hobro, Skørping og Farsø. Fusionerede i 2012, med tidligere SF-rådmand i Aalborg Henrik Thomsen som direktør, med flere andre boligselskaber og er nu Nordjyllands tredjestørste boligforening. Direktøren i dag er Mette Bach Kjær, der også sidder i DBUs hovedbestyrelse og har en fortid i bankverdenen.

Hos den kritiserede part, PlusBolig, indrømmer direktør Mette Bach Kjær, at dialogen knaser.

»Vi har helt klart udfordringer i samarbejdet. Det er beklageligt og er noget, vi er kede af. Vi har lagt os i selen for at lave en god proces om det her,« siger hun.

Direktøren understreger, at Landsbyggefonden ikke har kunnet godkende afdelingens plan – trods PlusBolig har givet afdelingen over et år, fra august 2020 til november sidste år, til at have en plan klar.

»Lidt skåret ind til benet hos mig, så skal vi sikre, at boligerne skal lejes ud. Det er det fokuspunkt, vi har.«

Betyder det så, I kan leve med en udskiftning af de beboere på Præstemarken, som mener, lejen bliver for høj?

»Vi er meget glade for de beboere, der er derude. Og vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at de kan blive. Jeg kan godt forstå dem, for alt det under jorden (i renoveringen, red.) kan du jo ikke se,« siger Mette Bach Kjær, der erkender, at de har arbejdet med en nedrivningssplan, som de i første omgang ikke informerede afdelingen om.

»Vi ville være en dårlig administration, hvis vi bare satte os på hænderne. Vi har undersøgt muligheden for nedrenovering, kun for at prøve at skitsere nogle ideer,« siger direktøren.

Referat fra møde underskrevet af Mette Bach Kjær, direktør i PlusBolig, indrømmer, de arbejder med en plan, som ikke er informeret til afdelingsbestyrelsen. En plan, der omfatter nedrivning.

Tilbage hos Anette Jensen og beboerne på Præstemarken føler man sig fanget i et vakuum, når lejlighederne fra 1954 skal renoveres.

»Nu ved jeg ikke, hvor du bor, men hvis nogen kom i morgen og sagde, du skulle betale over 2.000 mere i husleje, hvad ville du så sige?«