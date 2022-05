Drømme har det med at forsvinde, så snart man slår øjnene op.

Men for en mand fra Hjørring, blev en række tal, der var kommet til ham i nattens løb, ved med at at lysende klart.

De tal brugte han til at spille lotto.

Og lørdag var der gevinst.

Manden og hans kone var ude at handle, og mens hun tjekkede ting af på indkøbslisten, tjekkede han lottotallene i kiosken.

»Jeg så godt det store skilt i butikken, at der var en, der havde vundet en million. Så måtte jeg finde min kone i butikken og sige ‘du er nødt til at køre indkøbsvognen ind til siden, for vi har vundet en million,’« fortæller vinderen, der har valgt at være anonym, med et stort grin.

»Man tror jo ikke, det sker for en selv. Vi er superglade for at have vundet, det er vi. Jeg havde i sin tid drømt tallene. Jeg ved ikke, hvor den drøm kom fra, men jeg kunne huske de tal der.«

Men selvom tallene kom fra oven, holder parret benene solidt plantet på jorden.

Gevinsten har de blandt andet brugt til at købe en ny bil og den elevationsseng, de har ønsket sig i mange år.

»Vi skulle have ny bil, og så fik vi den foræret af Danske Spil - det var jo lækkert,« griner den glade vinder.

Det blev dog også til en lille fejring med den store familie. Fem børn, 14 børnebørn og tre oldebørn blev inviteret ud at spise.