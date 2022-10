Lyt til artiklen

Tænder danskerne for julelyset, eller undgår de det i frygt for elskam og stigende energipriser?

På Angolavej i Kastrup, hvor der er tradition for massiv julebelysning, er meldingen klar.

»Vi tænder ikke.«

Det fortæller Henrik Petersen, som har holdt møde med de omkring 12 andre beboere på vejen, som plejer at pynte vildt op jul.

Sådan plejer det at se ud hjemme hos Henrik Petersen. Vis mere Sådan plejer det at se ud hjemme hos Henrik Petersen.

Faktisk pynter de normalt så meget op, at der kommer besøgende fra nær og fjern – både familier og diverse nyhedsstationer.

Men i år er det slut, og den beslutning blev taget på det møde, Henrik Petersen og de andre beboere på vejen holdt for nylig.

»Og hvad er årsagen? Ja, det lyder så moderne, at det er samfundssindet, men det er den feedback, der var fra de fleste af beboerne. Vi kan ikke bare sidde overhørig, når der bliver lavet det ene tiltag efter det andet fra kommuner og fra regeringen, som siger, at vi skal spare på energien,« fortæller Henrik Petersen til B.T. og fortsætter:

»Vi synes ikke, at vi kan forsvare at fyre så meget lys af.«

Henrik Petersen i færd med at sætte lyskæder op. De første købte han i 2004. Vis mere Henrik Petersen i færd med at sætte lyskæder op. De første købte han i 2004.

Henrik Petersen vil lade omkring 95 procent af sit eget julelys ligge på loftet i år, men de sidste fem procent, kan han ikke undvære.

»Det er klart, at selvfølgelig kommer der lys på, ellers bliver man jo deprimeret. Så der kommer lidt lys hist og pist, men absolut ikke noget, der gør, at vi kan tiltrække folk udefra,« siger han.

Så hvis du plejer at tage familien under armen og smutte en tur til Amagers mest julepyntede gade, så må du vente til næste år.

For der håber Henrik Petersen, som har boet på Angolavej siden 1979, at de igen kan lyse vejen op, som de plejer.

Henrik Petersen fortæller, at han plejer at bruge 2000 kroner ekstra på strøm i december. I år regner han med, at det ville have kostet 5000 kroner, hvis han havde pyntet op som normalt. Vis mere Henrik Petersen fortæller, at han plejer at bruge 2000 kroner ekstra på strøm i december. I år regner han med, at det ville have kostet 5000 kroner, hvis han havde pyntet op som normalt.

Faktisk er der en helt særlig grund til, at Henrik Petersen normalt ikke sparer på julebelysningen.

»Det er for hyggen, og det er noget, der har udviklet sig. Jeg købte mine første lyskæder dengang Field's åbnede i 2004, og så tog det overhånd, for så gik der lidt konkurrence i det med naboerne,« siger han og fortsætter:

»Vi står tit ude i weekenden og snakker med folk, der kommer forbi – for der kommer et hav af glade mennesker. Men vi må skuffe dem i år, og vi håber på, at det bliver normalt igen til næste.«