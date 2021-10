Sabrina Jæger skal føre landets største kaffekæde, Espreeso House, videre som landechef i Danmark.

Det skriver virksomheden i en pressemeddelelse.

Jæger overtager posten fra Claus Skovfoged, der siden 2019 har haft ansvaret for landets 58 Espresso House-cafeer.

»Jeg er glad og spændt, men også ydmyg omkring min nye rolle i virksomheden. Espresso House er et fantastisk brand med nogle fantastiske kaffebarer. Jeg har været en del af Espresso House i to år og ser nu frem til at følge i Claus Skovfogeds fodspor og få endnu flere danskere til at opdage vores passion for rigtig gode kaffe,« lyder det fra Sabrina Jæger, der indtil nu har haft stillingen som Head of Operational Excellence i Espresso House Group.

Claus Skovfoged skifter ifølge Fødevarewatch kaffebranchen ud med virksomheden Eventyrfabrikken/Busfabrikken, hvor han skal være administrerende direktør.

Kæden bestyrer legelande flere steder i Norden.

Sabrina Jæger overtager posten på toppen af Espresso House til november, når Claus Skovfoged starter i sit nye virke.

Svenske Espresso House blev grundlagt i 1996, og i 2016 gjorde de indtog på det danske marked.

Her opkøbte de samtlige 45 cafeer fra danske Baresso og omdøbte dem senere til Espresso House.

I skrivende stund har Espresso House 58 kaffebarer på tværs af landet, der beskæftiger 720 medarbejdere, mens antallet lagt sammen med barer i Norge, Sverige, Tyskland og Finland overstiger 460.