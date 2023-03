Lyt til artiklen

Mens kong Charles kroning nærmere sig, bliver spekulationerne om, hvem der får hvilke roller, større. For hvem bliver taberne, og hvem bliver vinderne?

Indtil videre ser det fordelagtigt ud for tronfølgeren prins William og prinsesse Kate, der sammen med deres børn forventes at få en meget fremtrædende rolle. Derimod ser det knap så godt ud for prins Harrys og prins Andrews familier.

Det melder The Times, der har set dokumenter fra prøverne forud for kroningen, ifølge Daily Mail.

Ifølge Independent forventes det, at prins William og prinsesse Kates sammen med deres tre børn, prins George, prinsesse Charlotte og prins Louis, vil være med i det optog, der vil køre fra Westminster Abbey til Buckingham Palace den 6. maj, hvor kong Charles skal krones.

Katre og Williams børn er vant til at være i rampelyset. Foto: Aaron Chown Vis mere Katre og Williams børn er vant til at være i rampelyset. Foto: Aaron Chown

Det forventes, at de tre børn og deres forældre vil køre i en hestevogn lige efter kongen og dronning gemalinde Camilla.

Om kongens yngste søn, prins Harry, og dennes familie også vil deltage, er endnu uvist. For selv om begge prins Harrys børn nu har fået kongelige titler, så de tiltales som deres kongelige højheder prinsesse Lillibet og prins Archie, så har de to børn ifølge The Times, endnu ikke modtaget nogen invitation til kroningen.

Det er dog noget tvivlsomt, om prins Harry og hertuginde Meghan overhovedet vil tage deres små børn med til arrangementet. Mens prinsesse Lillibet kun er et år, så fylder prins Archie fire år på selve dagen for kroningen.

Ifølge Daily Mail vil der dog blive fundet pladser til børnene, hvis de kommer til at deltage i arrangementet.

Værre ser det dog ud for kongens knap så populære lillebror, prins Andrew.

Ifølge de selvsamme dokumenter skal hverken prinsen eller hans to døtre, prinsesse Eugenie og prinsesse Beatrice, køre med i optoget.

Prins Andrews popularitet har været i frit fald, siden det kom frem, at han havde tætte forbindelser til den afdøde sexforbryder Jeffrey Epstein.

Det førte blandt andet til, at prinsen fik frataget en række titler og måtte trække sig tilbage fra sin status som arbejdende medlem af kongehuset.

Der har forud for kroningen også været spekulationer om, hvorvidt prins Andrew får lov at iklæde sig en militæruniform ved kroningen.

Kong Charles' kroning vil finde sted den 6. maj i Westminster Abbey. Det er første gang i 70 år, at en kroning vil finde sted.

Kong Charles vil blive den 40. monark, der vil blive kronet i Westminster Abbey.

Det forventes, at der kommer 2.000 gæster, hvilket er noget mindre end de 8.000 gæster, der kom til dronning Elizabeths kroning.