Der er humor. Og så er der virkelig god humor.

Og der er ingen tvivl om, at den afdøde prinsesse Diana besad en god del af sidstnævnte. Det viste hun blandt andet, da hun sendte nogle pikante 'voksenkort' til en anden kongelig.

Den heldige modtager var dronning Margrethes svoger, ekskong Konstantin.

Sammen med sin hustru, eksdronning Anne-Marie, boede parret i flere årtier i London, efter de måtte forlade Grækenland, da monarkiet blev afskaffet.

Her blev de meget tætte venner med den britiske kongefamilie, og det ser ud til, at særligt prinsesse Diana og kong Konstantin kom godt ud af det med hinanden.



I hvert fald følte prinsessen, der var kendt for altid at have en sjov kommentar og et glimt i øjet, at det var ganske passende at sende nogle temmelig humoristiske kort – med en del seksuelle undertoner – til den tidligere konge.

De to kort er netop blevet sat til salg hos auktionshuset Dominic Winter, og det har vakt opsigt:

På det ene kort ser man nemlig en nøgen mand, der læner sig op af et træ, mens teksten lyder:

'Adam kom først,' mens der inden i kortet står: ‘Det gør mænd altid'.

På det andet kort, der viser en nøgen kvinde, står der:

'Hvad er definitionen på den perfekte mand?'. Indeni står svaret, der lyder:

'En dværg med en ti tommer tunge, som kan trække vejret gennem sine ører'.

Prinsesse Diana har også selv skrevet en lille hilsen til den græske konge, som hun kaldte ved hans kælenavn 'Tino', i kortet.

'Kæreste Tino, kærligste kærlighed som altid, fra Diana,' står der i det ene kort, mens det andet har teksten:

'Kæreste Tino, masser af kærlighed fra Diana,' samt en yderligere besked:

'Jeg kunne ikke beslutte, hvilket kort jeg skulle sende, så jeg tænkte, at du ville nyde begge!'

Det vides ikke, hvorfor prinsesse Diana sendte kortene til kong Konstantin, da der ikke var nogen særlig anledning til dem.

'Årsagen til, at kortene blev sendt – udover, at det var lidt i sjov – er ukendt, da de ikke markerer en fødselsdag, jul eller dåb,' skriver auktionshuset og tilføjer:

'Diana må have set kortene og tænkt på 'Tino', før hun købte og sendte dem – muligvis inspireret af en samtale de har haft et sted.'

Prinsesse Diana døde i 1997, mens ekskong Konstantin gik bort i januar.

De to kort, som er sat til salg blandt flere af den afdøde konges ting, ventes at indbringe mellem 3.000 og 5.000 pund, hvilket svarer til mellem 26.000 og 43.000 kroner.

Det fremgår ikke, hvem der har sat tingene til salg.