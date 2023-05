Der er gang i de festlige aktiviteter for det danske kronprinspar.

Under en måned efter, at de i maj deltog i Kong Charles’ kroning, skal kronprins Frederik og kronprinsesse Mary atter fejre en stor begivenhed.



Den 1. juni drager parret nemlig til Jordan, hvor de skal deltage i en kongelig jordansk bryllupsfest

Det afslører kongehuset kalender.

Det kommende brudepar i midten sammen med brudgommens forældre, kong Abdullah II og dronning Rania. Foto: - Vis mere Det kommende brudepar i midten sammen med brudgommens forældre, kong Abdullah II og dronning Rania. Foto: -

Det er den jordanske kronprins Hussein, der skal giftes med Rajwa Khalid Alseifs.

Brylluppet foregår i Zahran Paladset i Amman i Jordan, hvor kronprinsparret ifølge Billed-Bladet blandt andet skal deltage i en bryllupsreception. Også flere andre kongelige fra de europæiske kongehuse ventes at deltage.

Kronprins Hussein er dronning Rania af Jordans ældste søn.

Forlovelsen blev afsløret tilbage i august 2022.

Kronprinsesse Mary og kronprins Frederik ved kong Charles kroning. Foto: ANDREW MATTHEWS Vis mere Kronprinsesse Mary og kronprins Frederik ved kong Charles kroning. Foto: ANDREW MATTHEWS

'Den Kongelige Hashemitiske Domstol lykønsker Deres Majestæter Kong Abdullah II og Dronning Rania Al Abdullah med denne begivenhed, og ønsker Hans Kongelige Højhed Kronprins Al Hussein bin Abdullah II og Miss Rajwa Khalid Alseif et helt liv med lykke,' lød det dengang fra det jordanske kongehus.

Den 29-årige Rajwa Khalid Alseif er uddannet arkitekt i USA, men kommer oprindeligt fra Saudi-Arabien og har forbindelser til kong Salman.

Hendes far er forretningsmanden Khalid al-Saif, og hendes mor, Azza al-Sudairi, stammer fra Al Sudairi-familien, som også kong Salman kommer fra.

Hans mor var den nu afdøde Hussa bint Ahmed al- Sudairi.

Kronprins Hussein og hans kommende hustru, Rajwa Khaled. Foto: - Vis mere Kronprins Hussein og hans kommende hustru, Rajwa Khaled. Foto: -

Sudairi-familien er meget prominent og kendt i Saudi-Arabien. Navnet blev givet til syv prinser – sønnerne af kong Abdulaziz og hans yndlingskone Hussa.

Kronprins Hussein friede til Rajwa Khalid Al Seif i hendes familiehjem i Saudi-Arabien.

'Alhamdullillah. Vi beder til, at Gud giver os sine velsignelser. Taknemmelig for min kære jordanske familie for deres inderlige støtte og venlige ønsker,' skrev kronprinsen efterfølgende på Instagram ifølge Town and Country.

Kronprins Hussein blev kronprins efter, at hans far fjernede titlen fra sin halv lillebror, prins Hamzah, tilbage i 2004.

Prins Hamzah havde eller været kronprins siden 1999, men kongen valgte at fratage ham titlen for at lette ham fra byrden.

Fem år senere – i 2009 – fik prins Hussein, som er kongens ældste søn, i stedet titlen som kronprins