For en uge siden blev Meghan og Harry fotograferet på vej hjem fra en prisuddeling. Så meget står fast.

Ifølge Harry og Meghan endte det i en biljagt, der kunne have fået katastrofale følger.

Ifølge fotograferne, den taxachauffør, der kørte parret, og politiet i New York, er dén historie stærkt overdrevet.

En ting er sikkert. Endnu en gang er Meghan og Harry ved at miste grebet om en fortælling, de selv har sat i gang. Det siger B.T.s royale korrespondent, Jacob Heinel Jensen.

Meghan Markles mor, Doria Ragland, var med i bilen, da Meghan og Harry tirsdag angiveligt blev 'jagtet' af fotografer. Foto Steve Parsons Foto: POOL Vis mere Meghan Markles mor, Doria Ragland, var med i bilen, da Meghan og Harry tirsdag angiveligt blev 'jagtet' af fotografer. Foto Steve Parsons Foto: POOL

I de amerikanske medier og på de sociale medier bliver parret sammenlignet med den amerikanske skuespiller, Jussie Smollett, der i 2019 iscenesatte et overfald på sig selv, for at få sympati.

»Det blev en kæmpe skandale. Nu er det lidt det samme Meghan og Harry bliver angrebet for,« lyder vurderingen fra Jacob Heinel.

»Lige nu bliver Harry og Meghan portrætteret som svindlere. Deres troværdighed kan ligge på et meget lille sted.«

Mens det plejer at være i Storbritannien, at hertugparret møder den strideste modvind, så er der denne gang heller ikke meget goodwill at hente i deres nye hjemland.

Skulle Jacob Heinel give hertugparret et godt råd, ville det være 'Smil til fotograferne, og kom videre'. Præcis som de gjorde her, da de i december var til prisuddeling i New York. Foto ANGELA WEISS / AFP. Foto: ANGELA WEISS Vis mere Skulle Jacob Heinel give hertugparret et godt råd, ville det være 'Smil til fotograferne, og kom videre'. Præcis som de gjorde her, da de i december var til prisuddeling i New York. Foto ANGELA WEISS / AFP. Foto: ANGELA WEISS

»Der er simpelthen for mange sager, hvor de har løbet med en halv vind,« siger Jacob Heinel.

Han er ikke i tvivl om, at der tirsdag i sidste uge var fotografer, der gerne ville have billeder af Meghan og Harry.

»Spørgsmålet er, hvor meget de jagtede dem. Meghan og Harry bliver anklaget for, at de hele tiden gør sig selv til ofre. Jeg tror, de er kommet så langt ind i offerfortællingen, at de simpelthen er blevet blinde for fakta,« lyder vurderingen.

Var Jacob Heinel Jensen kommunikationsrådgiver for parret, ville han give dem et simpelt råd: 'Smil'.

»Kendte i New York lever med, at der er fotografer overalt. Det kunne Meghan og Harry også vælge at gøre. De kunne have kigget ind i linsen og været gået videre. Det ville have været det mest overskudsagtige at gøre. I stedet fortæller de den her historie om en kæmpe biljagt gennem Manhattan og iscenesætter sig – igen – som ofre.«

Indtil videre har hertugparret ikke personligt kommenteret sagen, men har i stedet sendt deres talsmand i byen med historien om biljagten.

»Men lur mig om ikke, de pønser på at stå frem. For de vil rigtigt gerne fortælle den her historie. Det er ikke utænkeligt, at de vil gøre det i et venligsindet medie,« siger Jacob Heinel og gætter på at næste skridt fra hertugparret vil være en optræden hos enten Oprah Winfrey eller hendes veninde Gayle King på CBS News.