Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Selvom 2022 blev et yderst turbulent år i Kongehuset med mange nedture, var der bestemt også store lyspunkter.

Dronningen fik et surprise-party af familien til sit store regeringsjubilæum, Kronprinsessen rundede de 50 år, og Kronprinsen leverede en af sit livs bedste taler.

Men det så noget sort ud, da december 2021 blev til januar 2022. Kongeriget var nemlig stadig indhyllet i tunge coronatåger.

Kongehuset måtte udsætte Dronningens regeringsjubilæum, der ellers skulle være løbet af stablen i januar. I stedet valgte man at afvikle en brøkdel af fejringerne, og således markerede man jubilæet på selve dagen 14. januar på en yderst nedtonet måde.

Hele den kongelige familie ankom til kranselægning ved Frederik IXs grav ved Roskilde Domkirke i januar. Foto: Martin Sylvest Vis mere Hele den kongelige familie ankom til kranselægning ved Frederik IXs grav ved Roskilde Domkirke i januar. Foto: Martin Sylvest

Men historiens vingesus blæste iskoldt ind over pladsen foran Roskilde Domkirke, da hele den kongelige familie ankom i kortege for at lægge en krans ved kong Frederik og dronning Ingrids grav.

Der var masser af varme fra de hundredvis af fremmødte danskere til deres dronning gennem de sidste 50 år. Og selvom det var isnende koldt, skinnede solen fra en skyfri himmel.

Ud over kranselægningen blev Dronningen fejret med et statsråd. Ellers blev resten af dagen fejret privat. Derfor var det også en stor overraskelse for danskerne – og for Dronningen selv – at familien i al hemmelighed havde planlagt en surprise-middag i Christian VII's Palæ på Amalienborg.

Her var hele den kongelige familie samlet – som en af de eneste gange i 2022.

Hele familien var samlet i januar, da Dronningen kunne fejre sit 50-års regeringsjubilæm. Vis mere Hele familien var samlet i januar, da Dronningen kunne fejre sit 50-års regeringsjubilæm.

Vinteren slap taget i Danmark tidligt, og allerede i februar kunne danskerne ånde lettet op. Alle coronarestriktioner blev ophævet, og samfundet åbnede sig totalt fra den ene dag til den anden.

Men den nye virkelighed nåede ikke at komme kronprinsesse Mary til gode. Hun kunne ellers fejre sin 50-års fødselsdag 5. februar, og dagen før var der planlagt et stort gallataffel på Rosenborg Slot. Men Kongehuset aflyste begivenheden på grund af covid-19.

Kronprinsessen oplevede alligevel folkets kærlighed, da danskerne trodsede vinter og corona og dukkede op på Amalienborg Slotsplads 5. februar. Kronprinsesse Mary valgte helt utraditionelt at kvittere med at komme ud af slottet for at vinke til de mange fremmødte.

Kronprinsesse Mary blev blandt andet fejret i Københavns Zoologiske Have, der åbnede 'Marys australske have' i februar som en hyldest til Kronprinsessen. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Kronprinsesse Mary blev blandt andet fejret i Københavns Zoologiske Have, der åbnede 'Marys australske have' i februar som en hyldest til Kronprinsessen. Foto: Liselotte Sabroe

Resten af Dronningens 50-års regeringsjubilæum skulle efter planen afvikles i begyndelsen af september. Men endnu en ulykke ramte. Ikke bare i Danmark, men i hele verden.

Den 8. september kunne Buckingham Palace nemlig meddele, at 96-årige dronning Elizabeth var død efter imponerede 70 år på tronen.

Det sendte hele verden i sorg efter tabet af en monark, der bandt generationer sammen. Det sendte også det danske kongehus på overarbejde, da det var få dage før, dronning Margrethes jubilæum endelig skulle afvikles.

Man var klar over, at det ville se temmelig malplaceret ud at afvikle jubilæet i den oprindelige form, og derfor måtte man justere i sidste time. Flaget gik på halv på Amalienborg, og både balkon-scene og karetkørsel blev aflyst.

Men lørdag 10. september – altså blot to dage efter den britiske monarks død – blev dronning Margrethes jubilæum afviklet i Det Kongelige Teater, og dagen efter var der stort gallataffel på Christiansborg Slot.

Dronningen blev hyldet i Det Kongelige Teater 10. september 2022. Blot to dage efter dronning Elizabeths død i Storbritannien. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Dronningen blev hyldet i Det Kongelige Teater 10. september 2022. Blot to dage efter dronning Elizabeths død i Storbritannien. Foto: Ida Marie Odgaard

Her gjorde Kronprinsen sig særligt bemærket, da han holdt den måske mest markante tale i sit liv.

»Vi to har altid suppleret hinanden. Du er kvinde. Jeg er mand. Du maler. Jeg motionerer. Du graver efter fund fra fortiden. Jeg gravede mig ned for ikke at blive opdaget i min tid i forsvaret. Du skaber billeder. Jeg danner makkerskaber. Du svinger den fine pensel. Jeg kom under den store bjælke. Du mestrer ordet. Jeg mangler det af og til,« sagde kronprins Frederik henvendt til sin mor, der stolt rødmede.

Kronprinsen erkendte således i sin tale, at han ikke altid er god med ord – men det paradoksale blev, at han med denne tale faktisk viste det modsatte. Søndag 11. september 2022 havde Kronprinsen endelig ordet i sin magt.

»Så du kan være vis på, at jeg som din næstkommanderende står lige bag dig. Loyal og fuld af respekt for den rejse, du har taget og stadig tager os alle med på,« sagde kronprins Frederik.

Kronprinsens tale til Dronningen på Christiansborg Slot var en af hans bedste nogensinde. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Kronprinsens tale til Dronningen på Christiansborg Slot var en af hans bedste nogensinde. Foto: Mads Claus Rasmussen

Ikke et øje var tørt. Og dermed stod det klart, at Kronprinsen havde erklæret sig klar til at blive konge.

Den sidste del af Dronningens regeringsjubilæum blev meget usædvanlig. Den 23. september var der et særligt aftenselskab på Christiansborg Slot for regeringen, Folketinget og Europa-Parlamentets danske medlemmer – og selvom Kongehuset på deres hjemmeside oplyste, at den kongelige familie ville deltage, kom prins Joachim og prinsesse Marie ikke.

Det blev startskuddet på den historiske krise i Kongehuset, som du kan læse mere om i de næste afsnit af B.T.s 'Året der gik i Kongehuset'.