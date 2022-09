Lyt til artiklen

Der var sort af mennesker lørdag aften foran Westminster Hall og Big Ben.

Også på den anden side af gaden foran Westminster Abbey, der på mandag danner rammen om dronning Elizabeths begravelse. Det bliver en historisk dag uden sammenligning i Storbritannien.

Dronningens børnebørn, prins William og prins Harry, var her til aften i Westminster Hall, hvor de holdt en kort mindehøjtidelighed for Dronningen.

Prins William og prins Harry var i Westminster Hall for at tage afsked med Dronningen.

Derfor var der hundredevis af fremmødte, der håbede, at de kunne få et glimt af de kongelige.

Højst opsigtsvækkende var det, at prins Harry ankom i militæruniform. Normalt kan han ikke pryde sig med den, fordi han har forladt det britiske kongehus og ikke længere arbejder som kongelig.

Men det kunne han i aften. Han havde nemlig fået lov af kong Charles, skriver Daily Mail.

Efter 15 minutter kom de ud foran, hvor B.T. også fik et glimt af de sørgende prinser, der strøg forbi i store biler.

Sådan ser der ud foran Westminster lørdag aften.

De fremmødte briter var også ellevilde over at se deres prinser. Men de ville helst kun se den ene.

Det gælder i hvert fald for Faye Pierce og Jay Harris, der var taget ind til London denne lørdag aften.

De kom for at se prins William og erklærer, at de er på 'Team William og Kate'. De er ikke meget for prins Harry og hertuginde Meghan, der har forladt det britiske kongehus.

»Det ville være rart, hvis de havde besøgt hende, da hun stadig levede,« sagde Faye om prinsen og hertuginden.

B.T.s royale korrespondent Jacob Heinel Jensen er i London for at dække Dronningens sidste rejse de kommende dage.

»Men vi er briter, og vi elsker den kongelige familie. Det er dejligt at se, at der er kommet så mange for at vise deres sidste respekt for dronning Elizabeth,« sagde hun til B.T.

Lige nu strækker køen for at se Dronningens kiste sig gennem hele hovedstaden. Det kan tage op mod 13 timer.

Mandag morgen er det slut, og derefter går hendes begravelse i gang i den britiske hovedstad.

B.T. følger den historiske begivenhed og Dronningens sidste rejse fra London de kommende dage.