Hvordan får du dine penge til at arbejde for dig, så du sparer eller tjener en masse?

Det ser panelet nærmere på i det seneste afsnit af B.T.-podcasten ‘Spar Kassen’, hvor et af emnerne kaldes ‘en snebold af afkast’, der bare ruller og vokser.

Der er tale om at investere penge i din pension.

Og det er der både en gode fidus i - og masser af penge.

»Det er en rimelig langsigtet investering, men det er også derfor, det kan give rigtig god mening, for så kan du have mere risiko i det,« siger Louise Aggerstrøm Hansen, chefanalytiker i Danske Bank:

»Og der er også skattefordele i at investere penge i din pension. Skatten er lavere. Du betaler 15,3 procent i skat på din pension, og du betaler 27 eller 42 procent i skat på aktier, du ikke har på din pension.«

Camilla Schjølin Poulsen, privatøkonom i PFA Pension, har lavet et regneeksempel, hvor der investeret 50.000 kroner med en 30-årig horisont.

»Det giver den her sneboldeffekt, altså rentes rente-effekten, hvor der hele tiden hvert år kommer et ekstra lag af sne og afkast oven på det, der kom tidligere år. Det er en lang og stejl snebakke, hvor der bare ruller en snebold, der bliver større og større,« siger Camilla Schjølin Poulsen:

»50.000 kroner vil over 30 år stige til 200.000 kroner med den samme investeringsfordeling, som jeg havde før (75 procent aktier, 25 procent obligationer, red.). Og der er løbende trukket den her afkastskat på 15,3 procent. Det er svært at finde et sted, hvor pengene avler bedre.«

Hør hele afsnittet med titlen ‘Pengemaskiner’ her.