Hvordan får du bedst dine penge til at vokse og blive til flere penge?

Det taler panelet om i den seneste udgave af B.T.-podcasten ‘Spar Kassen’, hvor panelet leder efter ‘pengemaskiner’ og blandt andet taler om muligheden for at sætte sine penge i banken og få dem forrentet.

Både Louise Aggerstrøm Hansen, chefanalytiker i Danske Bank, og Camille Schjølin Poulsen, privatøkonom i PFA Pension, påpeger, at det er en rigtig god idé at have kontanter stående i banken.

Gerne et par månedslønninger.

»Man bliver jo ikke blæst bagover her. Man holder skindet på næsen, og det er godt at have kontanter. Men det er ikke for at tjene penge, man har penge i banken,« siger Camilla Schjølin Poulsen:

»Hvis man har 50.000 kroner stående i 10 år til to procent i rente, så vil beløbet vokse til 57.000 efter den skat, man skal betale af de renter. Til gengæld skal man huske, at i løbet af de 10 år er priserne også steget. Så din købekraft er ikke nødvendigvis blevet styrket.«

Louise Aggerstrøm Hansen påpeger dog, at der er god grund til at se efter forskellige indlånskonti i banken.

»Det er rigtig godt at have kontanter, men du skal ikke hæve dem og sy dem ind i madrassen. Så bliver de ædt af inflationen. Så du skal tænke over, hvor du placerer dem,« siger Louise Aggerstrøm Hansen:

»Renten er ikke særlig høj på din lønkonto, men du kan for eksempel binde dem og få en lidt højere rente.«

