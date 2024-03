Prisen for en enkel bitcoin har igen slået rekord.

Den værdimæssigt svingende kryptovaluta har set stor fremgang i starten af 2024, og tirsdag nåede prisen for én enkel bitcoin op på 69.325 dollar (476.000 kroner red.).

Siden er prisen faldet en smule og i skrivende stund koster en bitcoin 67.638 dollar (463.460 kroner red.).

Generelt er der kronede dage på diverse kryptobørser i disse dage.

Valutaen ethereum, har også set en kraftig stigning i starten af 2024.

Ethereum handles nu for 26.482 kroner, hvilket nærmer sig rekorden fra november 2021, hvor prisen kortvarigt steg til over 30.000 kroner.

Alene i 2024 er værdien af en bitcoin steget med 82 procent, og det er der flere årsager til.

I USA er det fra årskiftet blevet muligt at handle med indeksfonde kendt som ETF'er, der følger bitcoin, på de amerikanske børser.

Samtidig står bitcoin overfor en halvering i april.

Bitcoin skabes ved, at de mines ud, og om to måneder kan der kun mines halvt så mange bitcoins, som tilfældet er nu.

»I praksis betyder det, at udbuddet af bitcoins, der kan komme i cirkulation, igen bliver mindre. Ergo hvis efterspørgslen bliver ved med at stige, og der er færre bitcoins på markedet, så vil prisen på bitcoin stige,« sagde Karina Rothoff Brix, der er landechef for i Nordens største kryptobørs Firi, til Euroinvestor i sidste uge.