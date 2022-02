En kontroversiel sag om forsvundne 100.00 kroner får nu et punktum.

Mandag var der nemlig møde i Aalborg Kommunes økonomiudvalg, hvor sagen var på dagsordenen.

Rådmanden for Sundhed og kultur, Radikale Venstres Jes Lunde, var nemlig mødt op med et papir under armen, som var et udspil til en konklusion i skandalesagen.

»Den tekst blev drøftet og justeret til, så vi alle var enige om konklusionen.«

I 2017 overførte Aalborg Kommune 100.000 kroner til rigmanden Jesper Skovsgaards firma, 2E. Pengene skulle, ifølge den første forklaring, bruges til en brandingvideo af byen i TV 2-programmet 'Nybyggerne'.

Men videoen eksisterer ikke, ligesom TV 2 ikke har kendskab til at skulle have brandet Aalborg gennem programmet.

Kommunaldirektør, Christian Roslev, erkendte kort efter, at videoen aldrig blev til noget, men byen havde i stedet fået 'generel' eksponering. Og endelig siger Roslev, at han blot godkendte fakturaen på de 100.000 kroner, som en forhenværende leder stod på bag.

Og det er den sag, hvor der nu er sat et punktum i.

Konklusionen fra Jes Lunde og de øvrige politikere i udvalget betyder, at politikerne er enige om at udtale kritik af Borgmesterens Forvaltning og borgmester Thomas Kastrup Larsen.

Desuden nedsættes borgmesterens økonomiske råderum.

Arkiv. Foto: Henning Bagger

Hvor han før kunne bruge 100.000 fra kommunens konti for erhvervssamarbejde og markedsføring af Aalborg Kommune gennem aftaler med eliteidrætsorganisationerne uden at orientere økonomiudvalget, kan han nu kun bruge 50.000 kroner.

»Når der bliver begået fejl - og det gør der i så stor en kommune – er det vigtige jo, at man opdager, retter dem og lærer af dem. Det skal være sådan, at når vi bruger skatteydernes penge, så skal der journaliseres,« siger Jes Lunde.

Konklusionen betyder også, at sagen ikke får yderligere konsekvenser for borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S) og kommunaldirektør Christian Roslev.

»Vi har ikke nogen udeståender i det her. Det er klart, at man altid kan diskutere, om man skal bruge mere tid på at bore sig ned i det her, men vi har tilstrækkelig med overblik til at drage den her konklusion,« lyder det fra den radikale rådmand.