»Timingen er suspekt.«

Sådan siger B.T.s politiske redaktør Anders Leonhard Jensen om den sygemelding, som Aalborgs borgmester Thomas Kastrup-Larsen torsdag formiddag meldte ud.

Sygemeldingen kommer to dage efter, at Frihedsbrevet har skrevet om, at Thomas Kastrup-Larsen har givet byggematador Jesper Skovsgaard 100.000 skattekroner, mens borgmesteren og hans parti omvendt fik 50.000 kroner tilbage til at føre valgkamp for.

»Det minder meget om andre sager af samme karakter, hvor der kommer en skandale, og så vælger politikeren kort efter at sygemelde sig,« uddyber den politiske redaktør.

Dog understreger Anders Leonhard Jensen, at der ikke er ført noget bevis for, at det er den konkrete sag, der har væltet læset for politikeren.

»Og han skriver jo også, at det har været et længerevarende pres, der gør, at han nu stressmelder sig.«

Det er dog soleklart, at sygemeldingen kommer på bagkant af en periode, der har budt på udsændvanligt meget stormvejr for borgmesteren for landets fjerdestørste by.

»Det er første gang, han for alvor møder stor modgang. Både i forhold til meget ubehagelige sager for ham fra medierne, men også det, at vælgerne i et vist omfang har vendt ham ryggen. Han mistede ti procent at stemmerne til kommunalvalget senest,« siger Anders Leonhard Jensen og fortsætter:

»Det er meget tydeligt, at Thomas Kastrup-Larsen har været en bykonge i Aalborg i mange år. Det her er det første hak i tuden, og det kan jo være svært at håndtere, når man er vant til at kunne gå på vandet.«

Men hvordan er egentlig reglerne, når en borgmester sygemelder sig? Hvilken muligheder har vedkommende – sammenlignet med vi andre?

»For byrådspolitikere er der en grænse på tre måneder, hvor du kan sygemelde dig, før at du begynder at få taget dit vederlag. Så man kan sige, du kan sygemelde dig tre måneder med fuld løn.«

»Når politikere melder sig syge med stress, så har de nogle noget mere lukrative regler, end vi andre har. Noget, som borgerne vedvarende kritiserer.«

Det er i øvrigt langt fra første gang, at store politiske personsager udløser et kæmpe mediepres, der så kort tid efter fører til en sygemelding.

Og det kan der i nogle tilfælde være en ganske særlig grund til.

»Det at sygemelde sig er en fribillet til at undgå, at medierne kontakter en. Det er en indforstået ting, at når folk er stressramte, så venter man med at stille dem spørgsmål. Det er en måde, hvorpå de kan ride stormvejret væk midlertidigt.«

»Generelt set ser vi nogle meget påfaldende stressmeldinger fra politikere, men man kan jo heller ikke afvise, at den stress rent faktisk er godt begrundet af det pres, de kommer under, når de her skandaler rammer,« siger Anders Leonhard Jensen.