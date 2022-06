Lyt til artiklen

Morten Messerschmidt (DF) siger, at Kristian Thulesen Dahls beslutning ikke kommer bag på ham.

»Denne beslutning har han loyalt drøftet med mig for flere uger siden,« siger han til Ritzau.

Messerschmidt siger, at han ikke kan genkende Thulesen Dahls kritik af, at en diskussion om ordførerskaber i partiet skulle være dråben, der fik bægeret til at flyde over.

»Det kan jeg ikke rigtig genkende. Han har selv talt om ordførerskaberne i offentligheden,« siger Messerschmidt til Ritzau.

Som B.T. her til morgen har fortalt, så har Thulesen Dahl gjort præcis, hvad han nu kritiserer den nuværende formand Morten Messerschmidt for.

Allerede i starten af april sagde Kristian Thulesen Dahl, at han internt i partiet var blevet bedt om at få et ekstra ordførerskab.

»Jeg har gjort det klart, at når vi kommer til partiets sommergruppemødet i august, så tager jeg flere ordførerskaber. Jeg vil gerne tage mit slæb i gruppen,« sagde Kristian Thulesen Dahl 2. april til B.T., og tilføjede:

»Ud over, at jeg fortsætter som forsvarsordfører, så er der et konkret ønske om, at jeg også bliver skatteordfører. Det er jeg åben for.«

Altså har han selv sagt offentligt, hvad han nu kritiserer ledelsen af Dansk Folkeparti for »ikke at holde internt«.