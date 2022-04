Efter sit farvel til formandsskabet i Dansk Folkeparti 23. januar har mange stillet dette spørgsmål til Kristian Thulesen Dahl.

Fortsætter du i Dansk Folkeparti?

Fredag blev det igen højaktuelt, da løsgængeren Inger Støjberg sammen med Kristian Thulesen Dahl lancerede en nej-kampagne i forhold til afstemningen om forsvarsforbeholdet 1. juni.

På rygtebørsen barsler Inger Støjberg med et nyt, konkurrerende parti til Dansk Folkeparti, så kunne den tidligere DF-formand være på vej til et parløb med hende i et nyt parti?

Nu fortæller tidligere DF-formand Kristian Thulesen Dahl om næste skridt i sin plan. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix)

Ja, faktisk overvejer flere i partitoppen at tvinge Thulesen Dahl til at melde klart ud, om han bliver i DF eller ej.

Fra Kristian Thulesen Dahl er meldingen dog ret klar.

»Jeg bliver i Dansk Folkeparti og kæmper for det parti, jeg selv var med til at stifte for 23 år siden,« siger han lørdag til B.T.

Han slår fast, at det er et bevidst valg, at han har været ret stille siden sin afgang som formand, så Morten Messerschmidt fik opmærksomheden som ny formand.

Men nu åbner han op for det næste skridt i den plan, han har lagt.

»Jeg har gjort det klart, at når vi kommer til partiets sommergruppemødet i august, så tager jeg flere ordførerskaber. Jeg vil gerne tage mit slæb i gruppen,« siger han og tilføjer:

»Ud over, at jeg fortsætter som forsvarsordfører, så er der et konkret ønske om, at jeg også bliver skatteordfører. Det er jeg åben for.«

Både skat og forsvaret er jo ret store områder at have under sig, når du ellers har taget en rolle som mere stille politiker i folketingsgruppen?

»Det er store områder, men når man nu er ti i gruppen, så skal tingene jo fordeles, og alle skal jo have et område,« siger han.

Vil du fuldstændig afvise, at du vil skifte til et parti, Inger Støjberg danner?

»Jeg tror ikke engang Inger Støjberg selv ved, om hun vil danne et nyt parti endnu. Lige nu afsoner hun jo med fodlænke efter sin dom. Men jeg vil gerne gøre klart, ligesom jeg har gjort til gruppemøder og sociale medier, at min ambition er at blive i Dansk Folkeparti,« siger han.

Så du vil blive i Dansk Folkeparti, selv om Inger Støjberg danner nyt parti, der stiller op til næste valg?

»Ja,ja, det er præcis det, jeg arbejder for,« siger han.

Som B.T. i går kunne fortælle, så havde Kristian Thulesen Dahl ikke nævnt for den nye ledelse, at han skulle deltage i Støjbergs nej-kampagne.

Og internt i DF-toppen betragtes eksformandens parløb med Støjberg som illoyalitet og partiskadeligt.

Hvorfor havde du ikke vendt med ledelsen i DF, at du skulle med i Støjbergs program med den her kampagne?

»Der er selvfølgelig alle de her spekulationer, men ligesom jeg spurgte Inger, om hun kunne optræde på vores årsmøde sidste år, og hun sagde ja til det, så sagde jeg også ja, da hun spurgte, om jeg kunne gæsteoptræde i hendes program. Jeg har ikke tænkt det ind i alt muligt andet end det,« siger Thulesen Dahl.