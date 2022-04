ANALYSE: Ingen i Dansk Folkeparti vidste noget, da Kristian Thulesen Dahl og Inger Støjberg pludselig lancerede en nej-kampagne til forsvarsforbeholdet fredag formiddag. Sammen – kun de to.

Det er meget, meget usædvanligt, at et menigt medlem af folketingsgruppen – som Thulesen Dahl nu er – går enegang i en kampagne med Støjberg, som på rygtebørsen barsler med et nyt, konkurrerende parti til Dansk Folkeparti.

Internt i DF-toppen betragter man Thulesen Dahls parløb med Støjberg som illoyalitet og partiskadeligt.

Faktisk er der stærke overvejelser i partitoppen om at tvinge Thulesen Dahl til at melde klart ud i næste uge: Bliver han i DF, eller er han på vej ud?

Centrale DFere ser nemlig den fælles kampagne med Støjberg som starten på et parti, hvor Inger Støjberg og Kristian Thulesen Dahl bliver de helt centrale figurer.

Et parti, som lægger et sted mellem Venstre og DF med et nationalistisk profil. Hvor man spiller på de samme tangenter som DF, men blot er EU-skeptiker og ikke direkte EU-modstander.

Et sådant parti virker mere og mere sandsynligt. Flere af de seks folketingspolitikere, som forlod DF i februar, er klar til at tilslutte sig et nyt parti med Støjberg i spidsen. Og selvom de officielt er løsgængere lige nu, så har de hentet flere tunge medarbejdere fra Dansk Folkeparti. Folk, som kan være med til at bygge en partiorganisation op.

I skrivende stund har udbrydergruppen i det skjulte hentet fem medarbejdere fra DF, og flere tunge folk kan være på vej

Kristian Thulesen Dahl (DF) ankommer til gruppemøde hos Dansk Folkeparti på Christiansborg, tirsdag den 22. februar 2022. Flere medlemmer har meddelt at de forlader partiet på grund af formand Morten Messerschmidt.

Derfor er inderkredsen i DF mere og mere overbevist om, at Inger Støjberg og Kristian Thulesen Dahl er på vej med et parti, som flere af DF-udbryderne også skal være en del af.

Udfordringen for Støjberg er dog, at partiet kun bliver en succes, hvis hun formår at få Venstre-folk med over. Og den opgave er ikke just let.

Hvis det omvendt kun bliver et parti med Inger Støjberg og en folk bitre ex-DF’ere, bliver det svært for alvor at differentiere sig. Hvad er partiets missionen i så fald – andet end at hævne sig på Messerschmidt?

Uanset hvad har Thulesen Dahls manøvre fredag sat følelserne i kog i dele af Dansk Folkeparti. Vrede, nervøsitet og usikkerhed.

De næste uger vil vise, om Thulesen Dahl har i sinde at blive i DF, eller om han i virkeligheden har en hemmelig plan om at stifte et nyt parti med Støjberg.

De ville være et umanerligt stærkt makkerpar i det jyske vælgerhav. Spørgsmålet er bare, om der er plads til endnu et højrefløjsparti?