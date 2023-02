Lyt til artiklen

I november sidste år demonstrerede 20 danskere og ukrainere foran Rockwools hovedkvarter i Hedehusene. De ville have milliardvirksomheden til at forlade det russiske marked.

Det var virksomheden ikke helt tilfreds med, fremgår det af en hidtil ukendt mailkorrespondance, som DR har fået aktindsigt i.

For cirka to uger forud for demonstrationen, skrev en senior vice president ved Rockwool til udenrigsministeriet, at virksomheden var utilfredse med, at den ukrainske ambassade bakkede op om demonstrationen.

Ambassaden havde nemlig delt et Facebook-opslag fra grupperne 'Association af Ukrainere i Danmark' og 'Boykot Rusland', der inviterede til demonstration mod Rockwool.

Isoleringsvirksomheden har nemlig ikke trukket sig tilbage fra det russiske marked, som flere andre vestlige virksomheder har gjort i forbindelse med den russiske invasion af Ukraine.

Rockwool-chefen skrev i mailen til Udenrigsministeriet, at virksomheden accepterede, at folk muligvis havde en holdning til, at virksomheden stadigvæk var i Rusland, men fandt det alarmerende, at ambassaden bakkede op om demonstrationen, og derved opfordrede til 'uro'.

»Hvad jeg finder mærkeligt, og som jeg vil bede om jeres støtte og råd til, er det faktum, at den ukrainske ambassade blander sig direkte og opfordrer til protest/boykot/uro på fremmed jord mod et lokalt selskab – i dette tilfælde Rockwool,« skrev chefen i en mail til Udenrigsministeriet, som fortsatte:

»Jeg vil gerne høre, hvad du tænker? Er der en vej for dig, hvor du kan støtte, at vi tager en dialog med ambassaden? Er det overhovedet 'i orden', at den (ambassaden, red.) gør sådan noget?«

DR har forsøgt at få et interview med Rockwool. Det har ikke været muligt.

I stedet har kommunikationschef Michael Zarin sendt et skriftligt svar, hvori der står:

»Der er ikke noget usædvanligt ved at søge rådgivning hos Udenrigsministeriet, og som mange andre virksomheder kontakter vi dem ofte for at få råd og støtte fra ministeriets erhvervsrådgivere.«