»Ingen skal fortælle mig, at Mette Frederiksen rigtigt har forsøgt at få sine sms'er frem i lyset,« skriver De Konservatives retsordfører Mai Mercado på Facebook.

Sent mandag aften oplyste Troels Lund Poulsen (V) på et pressemøde, at Forsvarets Efterretningstjeneste ikke kan genskabe beskederne. Al data om beskederne er slettet hos tjenesten, forklarede han.

Derfor trækker De Konservative nu deres beslutningsforslag om at give FE mulighed for at forsøge at finde beskederne.

»Det er konklusionen fra FE selv. Derfor giver det ikke længere mening at fremsætte. Så vi går nye veje,« skriver Mai Mercado.

Hun vil blandt andet have svar på, om regeringen vil anmode Apple om hjælp til at finde ud af, om Apple på nogen måde kan være behjælpelig med genskabelse af beskederne.

Der er fortsat samråd næste uge, hvor flere partier vil have svar på, hvem der tog beslutningen om, at data om de pågældende iMessages kunne overskrides, så der ikke længere kan findes noget information om såkaldt trafikdata eller pakkedata om beskederne.

Den fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) orienterede mandag aften Folketingets partier om, at beskederne er væk.

Han sagde efterfølgende, at han er »ked af« at beskederne ikke kan genfindes, mens han dog til flere af pressens spørgsmål måtte melde hus forbi, fordi han ikke var forsvarsminister på det pågældende tidspunkt.