Coronapandemien har været en dyr affære for rigtig mange i løbet af de sidste 20 måneder. I Københavns Kommune er prisen i 2021 blevet langt højere end ventet.

Intet mindre end 604 millioner kroner har Københavns Kommune i coronarelaterede merudgifter eller manglende indtægter siden årsskiftet.

Så meget har forvaltningerne brugt mere end forventet: Børne- og ungeudvalget: 202,501 millioner kroner. Heriblandt: - 127 millioner kroner for ekstrarengøring og hygiejne på dagtilbud og på skoler. - 35 millioner kroner for udgifter til Falck Kultur- og fritidsudvalget: 75,8 millioner kroner Socialudvalget: 87,8 millioner kroner Sundhed- og Omsorgsudvalget: 85,5 millioner kroner Heriblandt: - 33,6 millioner kroner for systematisk podning af personale. - 35,3 millioner kroner for personaleressourcer og vikarer Teknik- og miljøudvalget: 72 millioner kroner Heriblandt: - 49 millioner kroner for manglende indtægter ifbm. betalingsparkering Økonomiudvalget: 0,7 millioner kroner I alt: 604 millioner kroner Kilde: Københavns Kommune

Det stod værst til i årets første halvdel, hvor budgettet blev overskredet med hele 411 millioner kroner på tværs af kommunens forvaltninger.

Værst er det stået til i Børne- og ungdomsforvaltningen, hvor merudgifterne løber op i 202,5 millioner kroner.

Det er blandt andet ekstrarengøring i dagtilbud og skoler (+127 mio.) og udgifter til Falck (+35 mio), der har fået budgettet til flyde over.

B.T. København kunne i forbindelse med valgkampen beskrive, hvordan Københavns Kommune i fremtiden budgetterer med at hente store millionbeløb ind på betalingsparkering og p-bøder.

I coronabudgetopgørelsen for 2021 står det klart, at den manglende parkeringsaktivitet har kostet kommunen, hvoraf størstedelen er manglende indtægter for p-billetter. P-bødernes andel af de manglende indtægter fremgår ikke.

B.T. har været i kontakt med økonomiforvaltningen, der håndterer alle sager om corona i kommunen, samt Lars Weiss' overborgmesterkontor.

Det har ikke været muligt at fremskaffe et svar inden denne artikels deadline.